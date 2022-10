Prezantimi i progres-raportit të Bashkimit Europian, Balla: Është më i miri që ka pasur vendi ndonjëherë!

Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar i Integrimit, mazhoranca dhe opozita e kanë prezantuar ndryshe progres raportin e BE-së lidhur me integrimin e vendit.

Në fjalën e tij, bashkëkryetari e Këshillit nga radhët e mazhorancës, Taulant Balla u shpreh se ky, është raporti më i mirë që ka pasur vendi ndonjëherë.

“Ishte me nota pesimiste, kjo ndodh historikisht nga 2016, që sa herë është prezantuar projekt raporti dhe qytetarët mendojnë se janë 2 progres raportime, një opozitë dhe një mazhorancë, por ajo është detyra jonë e shtëpisë. Sa i përket ligjit për mediat, ai nuk ekziston më është tërhequr dhe nuk është më një çështje, në konferencën e kryetarëve do bëhet edhe njoftimi në aspektin procedurial, s ai përket ligjit të amnistisë, ai do të bëhet, në vazhdojmë të nxisin konsultime”, tha Balla.