AFATET/ Zgjedhjet lokale, zbulohet data kur do të përfundojnë primaret në PD! Kandidatët do të kenë dy javë kohë për fushatë

Primaret në Partinë Demokratike, për përzgjedhjen e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 2023 do të përfundojë në datën 4 dhjetor.









Nga dita e sotme (18 tetor) dhe deri më 6 nëntor janë negociatat me aleatët dhe evidentimin e kandidaturave.

Ndërkohë nga data 6 nëntor deri më 13 nëntor Këshilli Kombëtar filtron kandidaturat dhe më pas bëhet publikimi zyrtar i emrave.

Kandidatët e përzgjedhur do të kenë dy javë kohë për të bërë fushatën e primareve dhe në datën 4 dhjetor do të zhvillohen primarët në të gjithë Shqipërinë.

Afati për të gjithë ecurinë e procesit të primareve u vendos sot (18 tetor) në mbledhjen e Kryesisë së organizuar nga Sali Berisha.

Gjatë fjalës së tij para demokratëve Berisha theksoi se PD do jetë më e hapur duke e lënë në dorë të anëtarësisë vendimin për primaret.

Berisha deklaroi se të gjithë janë të lirë të paraqesin vullnetin e tyre për të kandiduar, ndërsa shtoi se ky është një hap i rëndësishëm për demokracinë e vendit

“Sot jemi mbledhur për miratimin e udhëzuesit që ka të bëjë me modalitet e pjesëmarrjes së simpatizantëve në primaret për zgjedhjet e pushtetit vendor 2023. Mbledhja është në përputhje me përcaktimet statuore. Ne vazhdojmë me përpjekje për transformimin e jetës së PD në një forcë më demokratike më të hapur, e cila vendimmarrjen kryesore ja beson anëtarësisë dhe simpatizantëve”, tha nder te tjera Berisha.