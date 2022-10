Dorëzimi i progres raportit, Yuri Kim takon ambasadoren e BE-së: SHBA mbështet çdo masë të nevojshme për integrimin europian të Shqipërisë

Ambasadorja amerikane në Tiranë, Yuri Kim ka takuar sot kryediplomaten e BE-së, Christiane Hohmann.









Në një postim në Twitter, Kim thotë se ky takim vjen pas raportit të parë mbi përparimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE që nga fillimi i negociatave me unionin.

Ambasadorja amerikane thotë se SHBA do të vazhdojë të mbështesë fuqishëm reformat dhe masat e tjera të nevojshme për anëtarësimin e Shqipërisë në BE.

Postimi i Yuri Kim:

Diskutim i mirë sot me ambasadoren Hohmann pas raportit të parë mbi përparimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE që nga fillimi i negociatave në korrik. SHBA do të vazhdojë të mbështesë fuqishëm reformat dhe masat e tjera të nevojshme për anëtarësimin e plotë të Shqipërisë në BE, përfshirë reformën në drejtësi.