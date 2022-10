Hakerimet, Yuri Kim pas takimit me Ministrin Peleshi: Diskutuam forcimin e mbrojtjes kibernetike të Shqipërisë

Ambasadorja e SHBA-ve në Tiranë, Yuri Kim, zhvilloi sot një takim me ministrin e Mbrojtjes, Niko Peleshi.

Nëpërmjet një postimi në Twitter, ambasadorja zbardhi temën e diskutimit me Peleshin.

Kim bëri me dije se sulmet kiberentike iraniane kanë qenë tema kryesore e diskutimit me ministrin e Mbrojtjes, teksa theksoi se SHBA dënon sulmet kiberentike iraniane ndaj Shqipërisë.

Amerika do të mbështesë gjithmonë fuqimisht përpjekjet e Shqipërisë për të mbrojtur popullin dhe territorin e saj dhe për të kontribuar në qëllimin e NATO -s për të garantuar lirinë dhe sigurinë e të gjithë aleatëve, tha ndër të tjera Yuri Kim.

“U takova sot me Ministrin e Mbrojtjes Niko Peleshi për të diskutuar bashkëpunimin mes Shqiperise dhe SHBA-se për mbrojtjen, duke përfshirë forcimin e mbrojtjes kibernetike te Shqiperise.

Udhëheqësit amerikane- duke përfshirë Shefin e Mbrojtjes amerikane në takimin ministror të NATO-s në tetor – e kanë bërë të qartë se ne dënojmë sulmet kibernetike të kryera nga Irani kundër aleatit tonë të NATO-s.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin gjithmonë fuqimisht përpjekjet e Shqipërisë për të mbrojtur popullin dhe territorin e saj dhe për të kontribuar në qëllimin e #NATO-s për të garantuar lirinë dhe sigurinë e të gjithë aleatëve”, shkruan diplomatja Yuri Kim në Twitter.

