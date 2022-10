Kreu i Sindikatës, Sandër Kovaçi flet për bojkotin e mësimit: Studentët janë dakord me kërkesat tona! Ja si do zëvendësohen orët!

Kreu i Sindikatës së Pedagogëve, Sandër Kovaçi ka shprehur shqetësimin se janë mbushur kuotat e infermierisë për shkak se studentët duan të largohen.

Teksa foli për bojkotin e mësimit në Universitete, ai u shpreh se do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave dhe se kanë mbështetjen e studentëve. Sandër Kovaçi shpjegoi se orët e humbura të mësimit do të zëvendësohen.

“Do vazhdojmë protestën tonë 7% është i pavlefshëm për të ndryshuar situatën e arsimit të lartë. Bojkoti do të vazhdojë çdo ditë derisa qeveria të premtojë se do plotësohen kërkesat. Sot nuk do të ketë mësim, studentë të na mirëkuptojnë. Mbi 75% e publiku kanë mbështetur idenë se kemi të drejtë në kërkesat tona. Kryeministri të financojë universitete e rretheve. Të profilizohen Universitetet e rretheve. Të gjithë e kanë mendjen të largohen nga Shqipëri, ndaj të gjithë janë regjistruar për infermieri në Vlorë. Erdhi në fshehtësi dhe iku në fshehtësi. Përshkallëzimi nuk e duam, s’duam të ndërpresim mësimin, por është më seriozët. Do i zëvendësohen orët e mësimit, në orë shtesë, fundjavë. Studentët janë dakord që kërkesat tona janë të drejta. S’kemi pasur komunikim me Ministrinë e Arsimit”, tha ai.