Kthjellime dhe rritje temperaturash në mesditë, njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme!

Vendi ynë do të jetë në dominimin e masave ajrore të qëndrueshme përgjatë gjithë 24-orëshit, ku në orët e para të mëngjesit dhe deri në mesditë do të ketë mbizotërim të motit të kthjellët dhe kalimeve të pakta të vranësirave të cilat më të fokusuara do të jenë në zonat malore. Ndërsa në orët vijuese, sipas Meteoalb, pritet që vranësirat të shtohen përkohësisht edhe pjesërisht në ultësirën perëndimore.









Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në mëngjes, por do të rriten lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 7°C deri në 27°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 – 3 ballë.

Kosova

Territori i Kosovës do të vijojë në mbizotërimin e kthjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave gjatë paradites, ku më të dukshme do të jenë në zonat Veriore. Ndërsa pas mesdite vranësirat e lehta do të jenë prezente në të gjithë vendin, por pa reshje.

Maqedonia e Veriut

Prej disa ditësh territori i Maqedonisë së Veriut është në dominimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, të cilat do të sjellin në orët e para të ditës kryesisht kthjellime. Por në vijim parashikohet që vranësirat të shfaqen në të gjithë vendin, ku më të dukshme do të jenë në zonat Verilindore.

Rajoni dhe Europa

Jugu i kontinentit mbetet në mbizotërimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike duke sjellë alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Ndërsa Europa Qendrore dhe Veriore do të vijojnë të jenë nën ndikimin e vranësirave të shpeshta dhe reshjeve të shiut. Gjithashtu në dominimin e motit të vranët dhe rrebesheve të shiut do të jetë Lindja e kontinentit.