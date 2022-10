“Primaret”, Bardhi: Në parim janë të mira! Kush bën teatër, do dalë para demokratëve si personi që pengoi bashkimin

Deputeti demokrat Gazment Bardhi, i ftuar në emisionin “Open” në News24 tha se ka hyrë në negociata për bashkimin e PD me një skenar të qartë.









“Kam hyrë në bisedime vetëm me një skenar në kokë, kush po bën teatër e teatër me arsye për të arritur qëllime të tjera do dështojë e do dalë përballë demokratëve si personi që pengoi bashkëpunimin për të mundur Ramën”, tha ai.

Bardhi ka folur edhe në lidhje me Primaret brenda PD, të cilat i quajti në parim shumë të mira, por ë praktikë tha se ekziston mundësia të copëtojnë edhe

“Primaret në parim është gjë shumë e mirë por ka pikëpyetjet e veta që duhet të sqarohen. Nëse nuk na çojnë në bashkim por në copëtim më të madh duhet të prevalojë interesi i demokratëve për të mundur Ramën. Gjatë kësaj periudhe kam taklluar individë që kanë menaxhuar primare dhe më kanë sqaruar problematikat”, tha ai.