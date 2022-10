Pse u takuan në kafe? Bardhi zbulon detaje nga diskutimi me Palokën: Duhen kandidatë jo vetëm të përbashkët, por edhe fitues!

Deputeti Gazment Bardhi pas mbledhjes së grupit të zhvilluar në kryesinë e Kuvendi ka zbuluar detaje nga takimi me negociatorin e Berishës, Edi Paloka për të dalë me një kandidat të përbashkët në zgjedhjet e ardhshme lokale.









Sipas Gazment Bardhit opozita duhet të dalë jo vetëm me kanidatë të përbashkët, por edhe fitues. Ai u shpreh se diskutimi me kolegun demokrat ishte konstruktiv dhe me frymë të plotë mirëkuptimi.

Bardhi theksoi gjithashtu se njëanshmëria nuk e ndihmon këtë proces dhe se do duhet që të krijohet një moment bashkëpunimi i sinqertë mes demokratëve për të gjetur një kandidat të përbashkët fitues.

“Ajo që unë po them është e qartë për anëtarët e PD dhe për demokratët, por mbi të gjitha për qytetarët që duan të sjellin ndryshimin.

Do të duhet që të krijohet një moment bashkëpunimi mes demokratëve për të gjetur një kandidat të përbashkët fitues. Nuk është vetëm qëllimi që të kemi vetëm një kandidat të përbashkët, por kandidat të përbashkët fitues”, tha Gazment Bardhi për gazetarët.

Ndërsa i pyetur se përse takimi me Palokën u zhvillua në kafe, ai u përgjigj kështu: “Sepse takimi e kishim informal, një kafe pune mes dy kolegesh. Më vjen keq për ju që ishte e lodhshme. Ishte një takim informal mes kolegesh të mandatuar. Qëndrimi i grupit parlamentar të PD i shpallur të hënën ka qenë që jemi të gatshëm të nisim punën që atë ditë”