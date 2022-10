Rama me qytetarët në Përmet: Në Itali mbyllen biznese se nuk e përballojnë faturën e energjisë! Për ne, jetike të mbrojmë familjet!

“Kemi ardhur në një kohë kur e shohim diellin me inat se duam shi”, kështu u shpreh kryeministri, Edi Rama gjatë takimit me qytetarë në Përmet, ndërsa foli për krizën energjetike.

Gjatë fjalës së tij kryeministri Edi Rama tha se mburoja financiare për çmimin e energjisë është masë aktive për të mbrojtur familjet shqiptare.

“Shumë vite më parë kujtoj depresionin që ishte këtu. Nuk kishte asnjë segment ku të ecje pa u detyruar t’i shmangeshe një grope. Sot jemi në situatë tjetër, nuk jemi në pikën e mbërritjes, por nëse krahasohemi me nga u nisëm jemi nata me ditën. Një gjë është e sigurt që Përmeti dhe të gjitha zonat që po i zhvillojnë turizmin. Kushtet në Përmet filloi ti krijojë programi i rilindjes urbane që e përçmonin si fasadë, por ajo ishte hapja e një dritareje. Inflacioni i luftës nuk është një forcë që mund ta asgjësosh. Nuk është qeveria ajo që e ka provokuar, por jemi këtu sepse ka marrë një besim për të bërë çfarë është e mundur për të lehtësuar këtë barrë. Nëse nuk do mbronin çmimin e energjisë, pjesa më e madhe sot do të ishin falimentuar. Do kishin mbyllur dyert e do ishin dorëzuar. Në vende më të përparuara se ne, çdo ditë mbyllen biznese në Itali, sepse nuk përballojnë dot faturën energjisë,. për ne jetike të mbrojmë familjet dhe biznesin e vogël”, tha Rama .