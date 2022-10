Sa e mundshme është një luftë bërthamore si pasojë e pushtimit të Ukrainës? Tre mënyra rrëqethëse që do ta lajmërojnë, çfarë të bëni më pas

Britanikët do të alarmohen me tre mënyra rrëqethëse se janë në luftë bërthamore me Rusinë. Zyrtarët kanë një plan në rast se udhëheqësi rus kryen kërcënimet e tij bërthamore dhe dërgon raketa bërthamore në Ukrainë, mes tensioneve të përshkallëzuara me Perëndimin.









Një burim i brendshëm tha se zyrtarët perëndimorë kanë rishqyrtuar planet për mbështetje emergjente mes frikës në rritje të një lufte bërthamore.

Zyrtari i tha Guardian se qeveritë ishin të angazhuara në “planifikim të kujdesshëm për një sërë skenarësh të mundshëm”.

Paralajmërimi i parë i një emergjence bërthamore do të vijë në formën e një mesazhi me tekst, i ndjekur nga mesazhet e mediave sociale.

Një mënyrë e tretë do të vijë nëpërmjet alarmeve specifike të urgjencës nga qeveria që do të transmetohen nga shtyllat e telefonave celularë në zonën përreth.

Gjatë Luftës së Ftohtë, u krijuan strategji të ndryshme për t’u përgatitur për një sulm të mundshëm, duke përfshirë autoritetet kombëtare dhe lokale, si dhe programet e informacionit të qeverisë.

Fletëpalosja më e famshme e qeverisë, “Mbroj dhe Mbijeto”, u prodhua fillimisht në vitet 1970, megjithëse u zbulua në vitin 1980.

Ai ishte vendosur të përgatiste publikun britanik për një apokalips bërthamor, por u tall ashpër për disa nga këshillat që dha.

Presidenti rus ka kërcënuar vazhdimisht se do të lëshojë një sulm bërthamor në Perëndim, ndërsa u zotua të përdorë “çdo mjet” për të mbrojtur territorin rus.

Zyrtari i cilësoi komentet e liderit rus si “thellësisht të papërgjegjshme” dhe tha se asnjë vend tjetër nuk ka folur për armët bërthamore.

Ata thanë: “Çdo përdorim i armëve bërthamore do të thyente një tabu që ekziston që nga viti 1945”, e cila “do të çonte në pasoja të rënda për Rusinë, si dhe për të gjithë të tjerët”.

Ndërkohë, ekspertët e mbrojtjes i kanë bërë thirrje qeverisë të shpërndajë tableta jodi dhe u kanë kërkuar familjeve britanike të grumbullojnë furnizime.

Veterani i Ushtrisë Britanike, nënkoloneli Stuart Crawford i tha Sun Online: “Ne mund të marrim mësime nga finlandezët dhe të tjerët.”

“Ne mund të fillojmë të planifikojmë se si mund të ndjekim të tjerët në drejtim të trajnimit të personelit nga shërbimet thelbësore. Mund të ketë një plan tashmë.”

Autoritetet lokale do të kenë plane të mbrojtjes civile.

Ndërsa nuk ka asnjë këshillë zyrtare të qeverisë në dispozicion për qytetarët e Mbretërisë së Bashkuar në rast emergjence bërthamore, shumica e përdoruesve të telefonit në zonën e prekur ka të ngjarë të njoftohen përmes një mesazhi me tekst.

Një zëdhënës i Zyrës së Kabinetit i tha më parë Daily Star se tekstet do të ishin sistemi më i mundshëm i paralajmërimit, i ndjekur nga sinjalizimet në mediat sociale.

Ata thanë në atë kohë: “Mbretëria e Bashkuar ka marrëveshje të fuqishme të menaxhimit të urgjencës që janë fleksibël, të adaptueshëm dhe të zbatueshëm për një sërë skenarësh emergjence.”

“Këto përfshijnë aftësinë për të paralajmëruar dhe informuar publikun përmes një sërë kanalesh, duke përfshirë platformat e mediave sociale dhe transmetuese dhe sinjalizimet e drejtpërdrejta, siç është sistemi i paralajmërimit të përmbytjeve. Ne vazhdojmë t’i mbajmë në shqyrtim këto marrëveshje.”

Ndërsa qeveria nuk ka një sistem paralajmërimi bërthamor, ajo është në proces të krijimit të një shërbimi të sistemit të alarmit emergjent i cili do të dalë në “vjeshtën 2022”, sipas faqes së internetit të qeverisë.

Faqja shton: “Në rast urgjence, telefoni ose tableti juaj do të marrin një alarm me këshilla se si të qëndroni të sigurt.”

Qeveria amerikane ka tashmë një sërë udhëzimesh për njerëzit që duhet të përgatiten në rast të një shpërthimi bërthamor.