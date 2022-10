“S’kemi mungesa”/ Shehu i përgjigjet Ramës: Demagogji mbi çdo absurd, jemi vendi me numrin me të ulët të mjekëve në Kontinent!

Deputeti i Partisë Demokratike, Tritan Shehu ka reaguar në lidhje me deklaratat e kryeministrit Edi Rama ku theksoi se nuk kishin mungesë mjekësh.

Përmes një reagimi në ‘Facebook’ Shehu theksoi se vendi ynë ka një mjek për 1000 banorë, vendi me numrin me te ulet ne Kontinent.

REAGIMI I SHEHUT

Rama vendos sot “kokeposhte” zgjidhjen e mungeses se mjekeve!

Nje demagogji mbi çdo absurd, deklarata e Rames per mjeket.

“Nuk kemi mungese mjekesh”-thote.

Ne fakt kemi nje mjek per 1000 banore, vendi me numrin me te ulet ne Kontinent.

Kur mezatarja europiane eshte reth 4,5.

Jemi vendi me numrin me te ulet te specializanteve post universitar.

Rama haron se mjeku behet mjek mbasi mbaron edhe specializimin, qofte edhe per mjek familje.

Dhe mbi gjysma e specializanteve ne Shqiperi paguajne nga xhepi i tyre e nuk marrin asnje qindarke per punen qe bejne, sic ndodh kudo ne institucionet publike.

Me tej ai ben dhe nje deklarate anti kushtetuese, “nuk do tu jape diplomen deri sa te kene kthyer shpenzimet e shkollimit”.

Absurde kjo, ndesh me cdo te drejte universale- studenti merr diplomen kur perfundon ciklin e studimit, ky eshte ligji e parimi.

Dhe studentet e mjeksise paguajne jo pak gjate studimit, edhe ne fakultetin publik!

Politika “kokeposhte” keto, qe nuk regullojne asgje, por vetem do te degradojne me tej sistemin tone shendetesor te “kalbur”, kur:

–Mjeket kane nevoje per dinjitet ne punen e tyre, jo per pranga ne duar.

—Mjeket duhet te stimulohen e financohen per tu kualifikuar pa nderprerje, te azhornohen me zhvillimet shkencore e profesionale.

–Te kene ambjentet e teknologjine per te vene ne sherbim te pacientit dijet e tyre.

–Te kene nje sistem shendetesor te mire menaxhuar te drejtuar nga njerez te kualifikuar e jo nga emisare, qe nuk i lidh asgje me sistemin shendetesor.

–Mjeket kane nevoje per burime financiare te pershtateshme, jo per tu bere te pasur, por per ate, qe eshte e domosdoshme per nje jete dinjitoze dhe produktive.

Pagesat ne institucionet publike jane ofenduese, me te ultat ne Kontinent, edhe nen Kosoven.

Sistemin publik kjo qeveri e ka katandisur kaq keq, sa ajo cfare e mban “gjalle” ate eshte vetem pasioni i mjekeve e personelit, si dhe interesi i tyre per pagesa “extra”.

Dhe Kryeministri vazhdon me tej me absurditete duke akuzuar Gjermanine… per ate qe ai po ben “kokeposhte”, apo akoma me keq:

Do t’i kerkoje dhe demshperblime asaj!!!

Qesharake kjo!