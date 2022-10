Tensionet, mediat greke japin alarmin: Turqia po merr raketa supersonike nga Rusia, e pamundur t’i ndalosh

Duket se situata mes Turqisë dhe Greqisë mbetet mjaft e tensionuar, pasi të dyja vendet po furnizohen me armatime por dhe po rrisin numrin e forcave të armatosura në Egje.









Mediat greke kanë dhënë alarmin ditën e sotme, duke deklaruar se Turqia po furnizohet me raketa mjaft të sofistikuara nga ana e Rusisë, të cilët nuk mund të shkatërrohen nga asnjë lloj sistemi i mbrojtjes ajrore.

Thashethemet e reja që ndoshta duhet të shqetësojnë shumë palën greke janë se turqit po zhvillojnë raketa hipersonike. Një gjeneratë e re raketash që janë praktikisht të pamundura për t’u kapur dhe janë potencialisht një armë kryesore në vendin që e ka.

Dyshimi se Turqia po përgatit diçka të ngjashme u forcua nga një intervistë e fundit e Serdar Demirel, nënkryetar i Presidencës së Industrive të Mbrojtjes (SSB), në gazetën turke STAR.

Demirel tha se “duhet të jemi gati për luftë dhe duhet të kemi armët për të bërë një surprizë”.

Analistët specialistë besojnë se kjo deklaratë fsheh diçka veçanërisht të rëndësishme pas saj, me shumë gjasa zhvillimin e një rakete teknologjie supersonike scramjet. Vetëm SHBA, Kina dhe Rusia kanë aktualisht një teknologji të tillë.

Teknologjia Scramjet është një variant i një motori reaktiv, në të cilin djegia ndodh me rrjedhën e ajrit me shpejtësi supersonike. Në këta motorë ajri kompresohet fort përpara djegies dhe falë një dizajni krejtësisht të ndryshëm ai lejon që motori të jetë veçanërisht efikas në shpejtësi jashtëzakonisht të larta.

Raketat hipersonike mund të udhëtojnë me shumë herë shpejtësinë e zërit dhe janë padyshim jashtëzakonisht të vështira për t’u zbuluar dhe për t’u kapur nga pothuajse të gjitha sistemet ekzistuese antiraketë.

Nëse rusët kanë shkëmbyer teknologjinë me raketa hipersonike me Turqinë, me siguri po flasim për raketën Kinzhal, e cila ka informacione të pakonfirmuara se është përdorur tashmë në Ukrainë dhe ndoshta në Siri.

Kjo raketë e veçantë lëshohet nga një avion, ka një rreze veprimi deri në 2000 kilometra dhe gjithashtu mund të mbajë koka bërthamore. Shpejtësia që mund të arrijë është dhjetë herë më e madhe se ajo e zërit.

Ekziston edhe raketa Tsirkon me një rreze veprimi prej 1000 km dhe një shpejtësi 9 herë më të madhe se shpejtësia e zërit (edhe pse ndoshta është ende në fazën e testimit dhe zhvillimit).

E rëndësishme është të theksohet se këto lloj raketash janë ende në fazën e zhvillimit, veçanërisht ato ruse. Megjithatë, nëse vërtet ka ndonjë lidhje midis Turqisë dhe Rusisë në këtë çështje, në praktikë nuk ekziston një sistem i mbrojtjes ajrore që mund të përballet ose të bllokojë sulmet me raketa hipersonike.