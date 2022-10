“Më thotë gruaja: ‘Bobooo, çfarë do këpusësh sot’”/ Korreshi: Mamin e çoj në Spitalin e Lushnjes, por…!

Deputeti i Lushnjes, Saimir Korreshi ka deklaruar se qyteti i tij është lënë në harresë. I ftuar në “ABC e Mëngjesit”, ai u shpreh se asnjë nga kolegët e tij nuk merret me problemet e Lushnjes.

Sipas Korreshit, nëse një familjar sëmuret do ta çojë fillimisht në spitalin e Lushnjes, i cili nuk ka kushte, pasi spitali i Tiranës është shumë larg.

“Lushnja është lënë në harresë. Asnjë nga politikanët nga këta të Lushnjes nuk e ka shumë fort Lushnjen për të investuar diçka. Flasim për Lushnjen e Kongresit, për të cilin flitet shumë pak. Po të themi 21 janari më tepër është ajo që ndodhi në Bulevardin Dëshmorët e Kombit se sa ajo çfarë ka simbolizuar 21 janari i Lushnjes, kur është themeluar realisht shteti shqiptar. Ke 32 vjet në demokraci, nuk ke një ministër nga Lushnja. Nga deputetët e Lushnjes nuk ndihet asnjëri për të bërë një investim, nuk ke një bulevard, nuk ke një industri, një biznes. Udhëheqësit e Lushnjes ndoshta kanë qenë pak në gjumë. Unë u bëra deputet, nuk duhet të flas tani të ngroh karrigen që t’i bëhet terezia atij të parit që të marr edhe një mandat tjetër. Unë realisht nuk e kam këtë. Unë prandaj gjatë gjithë kohës, unë ngre tema si spitali se kur sëmuret mamaja ime unë në spitalin e Lushnjes do ta çoj në fillim se e kam 10 minuta, ndërsa në Tiranë dua 1 orë e gjysmë për të hyrë me trafik me të gjitha. Fëmijën tim aty do ta çoj për vaksinë dhe për ndonjë gjilpëra. Kur mendoj unë, mendoj për të tjerët lushnjarë, se unë jam deputet, por kur je një qytetar i thjeshtë”, tha ai.