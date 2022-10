“Fundi i botës!”- Sulmi i Ramës ndaj pedagogut, Petrit Vasili: Piktori i Sigurimit i leh profesorit të matematikës së aplikuar

Deputeti i Partisë së Lirisë Petrit Vasili ka reaguar pas akuzave të kryeministrit Edi Rama ndaj kreut të sindikatës së pedagogëve Sandër Kovaçi.









Vasili e cilëson ‘fundi i botës’ dhe shkruan se Rama ka qenë piktori i Sigurimit të Shtetit.

Sipas tij, matematika, universiteti dhe shkenca, që përfaqëson profesori i bëjnë alergji këtij piktorit injorant të Sigurimit të Shtetit ndaj vërsulet si qentë e rrugës ndaj Prof.Kovaçit.

Reagimi:

Fundi i botes,piktori i dy metra i Sigurimit te Shtetit i leh Profesorit te Matematikes se Aplikuar!

Hajde ç’bëhet hajde!

Injoranti noterik Edi Rama i leh e çirret kunder Profesorit te Matematikes se Aplikuar Sander Kovaci.

Rama ky Piktori devotshem, ilustratori i Revistes se Sigurimit te Shtetit, qe 19 vjeç, shume mirenjohes edhe per besimin, qe Sigurimi i dha, por edhe per pagesen ka marre me shume qejf, ka edhe fytyre te akuzoje sot Profesorin si njeri te Shik- ut.

Ndersa po vete ky piktori i sigurimit, si kryeminister edhe e ka shperblyer vete Profesorin per punen e tij shume profesionale si Drejtor i Departamentit te Analizes, sot guxon dhe i leh si marrë te kembet profesorit.

Dihet qe ky piktori i Sigurimit nga matematika as qe mbush fare, perjashtuar keto qindra milionat e inceneratoreve dhe te koncesioneve, se aty te grin bashke me keta “llogaritaret” e vet dhe nuk u shpeton asnje lek pa grabitur.

Ndaj Matematika, Universiteti dhe Shkenca, qe perfaqson profesori i bejne alergji ketij piktorit injorant te Sigurimit te Shtetit ndaj versulet si qente e rruges ndaj Prof.Kovaçit.

Le ti shohim bashke ilustrimet e Piktorit te Sigurimit te Shtetit te cilat i ka nenshkruar vete me shume dashuri nga Edi Rama per Revisten ne Sherbim te Popullit.