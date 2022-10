“Isha shumë në siklet”/ Modeles së famshme Cara Delevingne i kërkuan të hiqte të brendshmet në një seminar seksi

Cara Delevingne mendonte se nuk ishte e shthurur, ose kështu mendonte derisa gjatë xhirimeve të dokumentarit ‘Hulu Planet Sex’’ asaj iu tha të zhvishej me të brendshme për një mësim masturbimi. Modelja e njohur ndau përvojën e saj në një intervistë që dha në MIPCOM 2022 në Kanë. “Unë hyra brenda … duke menduar se do të ishte një klasë dhe do të kisha një fletore, dhe në vend të kësaj ishte një rrogoz palestrës ngjyrë rozë, prej lëkure në dysheme, me gjashtë njerëz që thoshin: ‘Epo, hiqi të brendshmet. Ky është lubrifikuesi’”, kujton Delevingne.









Ajo shpjegoi se nuk e kishte kuptuar se sa e shthurur ishte sepse e konsideronte veten një vajzë të bukur, të re, të lezetshme, të qetë, por u tha atyre se do të bënte vetëm atë që ndihej rehat. “Isha si, më falni, çfarë? Më falni, jo, në asnjë mënyrë, nuk do ta bëj këtë”, ka shpjeguar modelja.

Cara e quan veten 100% të pastër

Raportet pretendojnë se Delevingne e quan veten 100% queer (Fjala queer ndonjëherë përdoret për të shprehur se seksualiteti dhe gjinia mund të jenë të ndërlikuara) në dokumentarin Planet Sex, i cili do të shfaqet premierë në 29 nëntor 2022 në shërbimin e transmetimit Hulu.

Ajo shpjegoi se përditshmëria e xhirimeve ishte krejtësisht e ndryshme nga ajo e modelingut dhe thotë se është mësuar të përshtatet si një kameleon. Megjithatë, ndonjëherë ajo mendonte se kjo ishte disi absurde. “Një ditë do të të marrin gjakun ndërsa je duke përjetuar orgazëm, ditën tjetër do të shkosh në një bibliotekë pornografike. Unë thashë: “Mirë, mirë, ma vidh kokën”.

Ajo duket në formë të mirë

Tani modelja, pas raportimeve për sjelljen e saj të papërshtatshme në aeroportin Van Nuys, ku pinte duhan, i ra celulari dhe ecte pa këpucë, duket se po e gjen sërish veten dhe sidomos me një pamje më të shëndetshme.

Supermodelja 30-vjeçare e lindur në Londër mori pjesë në një event në Kanë mbrëmjen e së hënës, ku u shfaq në një ansambël elegant dhe dukej se kishte lënë pas vetes ditët e saj të errëta.

Për mbrëmjen, Delevingne kishte veshur një mini fustan të zi të prerë pa rripa, të cilin e bashkoi me taka me majë dhe një gjerdan të thjeshtë ari. Flokët i kishte stiluar me kaçurrela të lirshme ndërsa për grimin kishte zgjedhur smokey eyes dhe buzët nudo.