“Kush është kundër…!”- Deklaroi se Putini ishte një mik i mirë, Meloni “masakron” Berluskonin: Ne jemi me NATO-n e BE-në!

Giorgia Meloni, e cila duhet të bëhet kryeministrja e ardhshme italiane, ka goditur sot partnerët e saj të së djathtës italiane. Ajo ka deklaruar se qeveria e saj e re do të mbështesë plotësisht NATO-n dhe do të jetë pjesë e Evropës.









“Italia me ne në qeveri nuk do të jetë kurrë një hallkë e dobët në Perëndim”, tha Meloni.

Ajo ka shtuar se çdo parti që nuk pajtohet me këtë deklaratë nuk do të bashkohet me administratën e saj.

Deklarata e saj pa kompromis pasoi publikimin e një regjistrimi në të cilin bashkëpunëtori i saj konservator, Silvio Berlusconi dëgjohej në audio-regjistrim duke akuzuar presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky për nxitjen e një lufte mujore me Rusinë.

Berlusconi, 86-vjeç është një mik i vjetër i presidentit rus, Vladimir Putinit dhe komentet e tij pasojnë një sërë deklaratash në muajt e fundit në të cilat ai mbështeti qëndrimin e Moskës për pushtimin e Ukrainës, ndërsa kritikoi reagimin e Perëndimit.

Meloni, të cilit mund t’i kërkohet të formojë një qeveri që në fillim të kësaj fundjave, ka premtuar vazhdimisht se do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën dhe sanksionet perëndimore kundër Rusisë.

“Unë kam qenë, jam dhe do të jem gjithmonë e qartë për një gjë. Kam në plan ta udhëheq qeverinë me një politikë të jashtme të qartë dhe të paqartë”, tha ajo. “Kushdo që nuk pajtohet me këtë politikë themelore nuk mund të jetë pjesë e qeverisë”, shtoi ajo.