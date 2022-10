Nëse një armë bërthamore është gati të shpërthejë, këto janë 17 gjërat që mund të bëni

Me rreth 12,700 koka bërthamore të përhapura në nëntë vende, rreziku i luftës bërthamore është gjithmonë i pranishëm.









Megjithëse rreziku mbetet i ulët, tensionet janë të larta rreth luftës në Ukrainë. Ndërsa Rusia ka luftuar për të bërë përparim në pushtimin e Ukrainës, Presidenti Vladimir Putin ka lënë të kuptohet se ai mund të vendosë armë bërthamore në rrethana të vështira.

Ekspertët i kanë thënë më parë Insajderit se nuk ka gjasa që Putini ta ndërmerr atë hap. Duke vepruar kështu, Rusia do të rrezikonte të largonte aleatët e saj dhe njerëzit e saj.

Megjithatë, liderët botërorë po e marrin seriozisht kërcënimin. Në rast se ndodh më e keqja, ka këshilla të lehta për t’u mbajtur mend për të minimizuar rrezikun.

“Viktimat nga përplasjet janë plotësisht të parandalueshme”, tha për Insider në vitin 2018, Brooke Buddemeier, një fizikan shëndetësor dhe ekspert për gatishmërinë ndaj rrezatimit dhe emergjencave në Laboratorin Kombëtar Lawrence Livermore.

“Të dish se çfarë të bësh pas një ngjarjeje si kjo mund të shpëtojë fjalë për fjalë qindra mijëra njerëz nga sëmundjet e rrezatimit ose vdekjet”.

Këtu janë 17 këshilla për t’u mbrojtur më së miri në rast ndikimi.

Sipas FEMA, këtu janë gjashtë faza të rëndësishme gjatë një goditjeje me armë bërthamore:

Një blic i ndritshëm i shkaktuar nga një top zjarri i madh, i cili mund të shkaktojë verbëri të përkohshme

Një valë shpërthimi, e cila mund të rrafshojë ndërtesat dhe të shkaktojë lëndime të rënda dhe vdekje. Kjo valë mund të marrë disa sekonda për të arritur tek ju.

Një impuls i rrezatimit bërthamor.

Zjarri dhe nxehtësia, të cilat mund të shkaktojnë zjarre jashtë kontrollit.

Një impuls elektromagnetik, i cili mund të çaktivizojë pajisjet për milje përreth.

Rrjedhja radioaktive, grimcat e kontaminuara u hodhën në ajër nga shpërthimi. Mund të duhen deri në 15 minuta për të mbërritur. Erërat në lartësi të mëdha mund ta bëjnë atë të spërkasë mbi qindra milje katrore, megjithëse është më intensive pranë vendit të shpërthimit.

Armët bërthamore janë vdekjeprurëse dhe pas një ndikimi në një qytet të madh, dhjetëra deri në qindra mijëra ka të ngjarë të vdisnin.

Por shkatërrimi më i keq, ku shanset për mbijetesë janë më pak të mundshme, kufizohet në një “zonë të dëmshme të rënda”, tha Buddemeier. Për një shpërthim 10 kilotonësh – ekuivalent me dy të tretat e shpërthimit të bombës në Hiroshima – kjo është rreth një rreze prej gjysmë milje.

Ka mënyra për të rritur mundësinë tuaj për të mbijetuar në skenarin e pamundur që një bombë bërthamore të godiste qytetin tuaj.

“Kishte të mbijetuar në Hiroshima brenda 300 metrave nga epiqendra,” tha Buddemeier.

Si të përgatitet

Kryqi i Kuq Amerikan këshillon që të ndërtoni një çantë gatishmërie emergjente. Ky është një komplet që duhet t’ju mbajë në këmbë në rast urgjence. Ai përfshin ujë, ushqim, elektrik dore, ilaçe dhe sende të tjera (më shumë informacion mund të gjeni këtu).

Është gjithashtu praktikë e mirë të kujdeseni për strehimoret e mundshme në komunitetin tuaj dhe të ndërtoni një plan për familjen tuaj në rast fatkeqësie. Së fundi, mësoni paraprakisht se cilat kanale duhet të përdorni për të marrë njoftime nga burime zyrtare, sipas Kryqit të Kuq.

Çfarë duhet të bëni nëse merrni një njoftim për një sulm të afërt

Nëse merrni njoftim për një sulm të afërt, përparësia juaj e parë është të kërkoni strehim që do t’ju mbrojë si nga dëmtimi trupor nga shpërthimi ashtu edhe nga rrezatimi në pasojat që do të pasojnë.

Nëse jeni duke vozitur, tërhiquni, dilni jashtë dhe hyni në një ndërtesë, tha Buddemeier.

Kërkoni strehë brenda, mundësisht nën tokë dhe në një ndërtesë me tulla ose beton, sipas Kryqit të Kuq dhe FEMA.

Shkoni sa më shumë nën tokë, sipas Kryqit të Kuq dhe FEMA. Nëse kjo nuk është e mundur, përpiquni të qëndroni në qendër të ndërtesës, për shembull në një shkallë.

Sa më thellë dhe më e ulët në ndërtesë që mund të shkoni dhe sa më larg dritareve (të cilat mund të thyhen), dyerve (të cilat mund të hapen) dhe mureve të jashtme (të cilat mund të bien), aq më të mira janë shanset tuaja.

“Unë mendoj për të njëjtat gjëra që bëjmë për tornadot”, tha Buddemeier.

Mos shikoni topin e zjarrit, pasi drita mund t’ju verbojë përkohësisht, sipas FEMA.

Qëndroni të sintonizuar për më shumë udhëzime. Rrjetet celulare mund të ndërpriten, por radiot duhet të vazhdojnë të funksionojnë, sipas FEMA.

Njerëzit dhe kafshët shtëpiake duhet të qëndrojnë brenda për të paktën 24 orë ose derisa të udhëzohen ndryshe nga autoritetet, sipas Kryqit të Kuq.

Çfarë duhet të bëni nëse jeni jashtë kur godet shpërthimi

Nëse jeni jashtë, përparësia juaj e parë është të strehoheni nga vala e shpërthimit. Mbulohu pas çdo gjëje që mund t’ju mbrojë dhe shtrihuni në tokë dhe mbuloni kokën, sipas Kryqit të Kuq.

Mos supozoni se shpërthimi ju ka kaluar – mund të duhen deri në 30 sekonda që vala të arrijë tek ju, sipas Kryqit të Kuq.

Pasi të kalojë vala e shpërthimit, ju dëshironi të kufizoni ekspozimin ndaj rrezatimit.

Nëse jeni ende jashtë, mbuloni gojën me një leckë ose një peshqir, gjë që mund të zvogëlojë sasinë e rrezatimit radioaktive që thithni, sipas Kryqit të Kuq.

Strehohuni sa më shpejt që të jetë e mundur, pavarësisht se sa larg jeni nga ndikimi. Rrjedhja radioaktive mund të udhëtojë qindra milje, sipas Kryqit të Kuq.

Sapo të jeni të sigurt brenda, hiqni shtresën e jashtme të rrobave tuaja.

Çfarë duhet të bëni pasi të keni gjetur strehë

Nëse do të ishit jashtë, dëshironi t’i largoni pasojat sa më larg trupit tuaj.

Ekspozimi i tepërt në një kohë të shkurtër mund të dëmtojë trupin aq sa të kufizojë aftësinë e tij për të rregulluar veten, për të luftuar infeksionin dhe për të kryer funksione të tjera, duke çuar në një gjendje të rrezikshme të quajtur sëmundje akute nga rrezatimi.

Në mënyrë tipike, rreth 750 milisievert ekspozim brenda disa orësh mund ta bëjnë një person të sëmurë. Kjo është afërsisht 100 herë sasia e rrezatimit natyror dhe mjekësor që një amerikan mesatar merr çdo vit. Një shpërthim prej 10 kilotonësh mund të japë kaq shumë ekspozim brenda një rrezeje prej rreth një milje.

Heqja e shtresës suaj të jashtme të veshjeve mund të zvogëlojë sasinë e ndotjes nga pasojat deri në 90%, sipas Kryqit të Kuq.

Nëse është e mundur për ta bërë këtë në mënyrë të sigurt, vendosni të gjitha veshjet e kontaminuara në një qese plastike që e mbani larg të tjerëve dhe kafshëve shtëpiake – rrobat mund të vazhdojnë të lëshojnë rrezatim.

Lani flokët dhe lëkurën me ujë dhe me shumë sapun dhe shampo. Mos e gërvishtni lëkurën dhe mos përdorni kondicioner, i cili do të lidhte ndonjë material radioaktiv me flokët tuaj, sipas Kryqit të Kuq.

Fryni butësisht hundën dhe lani veshët, ku mund të bllokohen papastërtitë e ndotura, sipas Kryqit të Kuq.

Një dush është më i miri. Nëse kjo nuk është e disponueshme, një larje me leckë të lagur do të vazhdojë të ndihmojë, me kusht që lecka të mos ketë qenë jashtë, sipas FEMA.

Nëse kafsha juaj ka qenë jashtë, ajo gjithashtu mund të mbulohet nga rrëshqitjet që mund t’ju ekspozojnë ju dhe ata. Lani butësisht pallton e kafshës suaj dhe më pas lajeni me sapun dhe ujë, sipas FEMA.

Nëse mundeni, mbyllni dritaret dhe vatrat e zjarrit, fikni tifozët, kondicionerët dhe njësitë e ngrohjes me ajër të detyruar, sipas Kryqit të Kuq.

Jini të përgatitur për t’u strehuar

Është më mirë të zhyteni në strehën tuaj të shpërthimit nëse nuk jeni të sigurt nëse është e sigurt të lëvizni.

Në këtë pikë, zjarret dhe mbeturinat penguese ka të ngjarë të jenë të përhapura, tha Buddemeier.

Hani dhe pini vetëm ushqime të paketuara ose artikuj që ndodheshin brenda një ndërtese, sipas FEMA.

Kujdesuni për mirëqenien tuaj emocionale dhe mirëqenien e fëmijëve tuaj. Përqendrohuni në veprimet pozitive që mund të ndërmerrni, kufizoni ekspozimin e fëmijëve ndaj raporteve të medias që mund të jenë të frikshme, mos harroni të hani dhe pini dhe jini të durueshëm me të tjerët, sipas Kryqit të Kuq.

“Gjëja më e rëndësishme në të dyja rastet është të jesh brenda kur ndodh ngjarja, ose kur ndodh shpërthimi ose kur mbërrijnë rrëshqitjet”, tha Buddemeier.