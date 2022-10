Pique ka gjasa të veshë fanellën e Barcelonës me logon e Shakirës!

Filloi me reperin kanadez Drake në ndeshjen e Real Madrid kundër Barcelonës.

Logoja e tij, një lloj bufi, u shfaq në pjesën e përparme të fanellës së Barcelonës si pjesë e marrëveshjes së saj me Spotify.

Pas ndeshjes filloi një bisedë në Spanjë dhe jo vetëm për artistët që mund të shihnin logon e tyre në fanellën e skuadrës katalanase në të ardhmen e afërt dhe u konstatua se radha do të jetë e Shakirës.

Me fjalë të tjera, Gerard Pique -n i cili vazhdon të luajë në Barcelonë do ta shohim me fanellën me logon e ish-partneres dhe nënës së dy fëmijëve të tij. Mund të duket si një skenar ekstrem por sipas ESPN ka shumë gjasa të ndodhë pasi Shakira po “shitet” si e çmendur në platformë!

During an official broadcast of El Clasico today, the commentators said the next artists FC Barcelona are rumored to promote on their shirts are Coldplay and Shakira.

Spotify are currently the official shirt sponsors of FC Barcelona. pic.twitter.com/2zHSXf1OmH

— shakirastuff (@shakirastuff_) October 16, 2022