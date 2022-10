“Prova lesh, fakte lesh!”/ Rama flet i revoltuar për qëndrimin e anëtarëve të Asamblesë së KiE: S’i ndahem atyre!

Kryeministri Edi Rama ka reaguar i revoltuar për qëndrimin e anëtarëve të KiE, duke anuluar darkën me kreun e qeverisë pas fjalimit të tij në Asamble mbi akuzat ndaj 4 politikanëve të Kosovës për trafikim të organeve të njeriut.

Rama theksoi se nuk do t’i ndahet KiE deri në fund, teksa theksoi se për të anulimi i darkës “ishte si nota në provim. Ishin disa të ftuar, e kishin konfirmuar. I thashë ‘paskemi dalë mirë në provim se u shqetësuan”. Duhet të shqetësohen, ta kujtojnë që është një turp, o ta mbajnë o ta lënë. Ne nuk e mbajmë”.

Kryeministri u shpreh se Këshilli i Evropës i ka rënë shkurt duke ngritur akuzën për trafikim organesh në Shqipëri, teksa shtoi se kanë “prova lesh, fakte lesh, viktima lesh, dëshmitarë lesh, ama Shqipërinë, shqiptarët lesh e li”.

“Do e shtymë përpara amnistinë fiskale, nuk është karshillëk. I patë sa shkurt i kishte rënë Këshilli i Evropës “trafikim organesh në Shqipëri”. Shkurt, prova lesh, fakte lesh, viktima lesh, dëshmitarë lesh, ama Shqipërinë, shqiptarët lesh e li, me një akuzë që në atë kohë doli në të gjitha mediat. Heronjtë e luftës, trafikantë të organeve njerëzore. Dehe kjo bën që futja se shqiptari mban, bjeri se shqiptari mban, këndojë krim e korrupsion se e meritojnë. Se ne e meritojmë në një pjesë e meritojmë, jo se ne jemi pajtuar, lufta me krimin ka dhënë rezultate, por ne e meritojmë sepse një pjesë e jona, rubla çorba jonë, që jo rastësisht, atë raport, atë pocaqi, pse shqiptarët, delegacioni shqiptar në KiE nuk e votoi kundër në bllok. Kush ishte përfaqësues i rubla çorbës votoi pro, i joni e refuzoi. Shpëtim Idrizi e refuzoi, pse ata e votuan pro. Si mund të votohet pro ajo poshtërsi. Po kur thonë “Rama s’ka folur për Haradinaj”, harrojnë që nuk isha në qeveri. Atë që nuk bënë vetë ma faturojnë mua. Asnjë fjalë për trafikimin e organeve. E dyta ku ta diskutoje këtë me rusët brenda, ishte Rusia aty në KiE, tani nuk është. Nuk i ndahem atyre, nuk e di deri në fund a do arrijmë atë që duhet sepse nuk i pëlqen. Për mua ishte si nota në provim kur nuk thanë nuk vijmë në darkë, ishin disa të ftuar, e kishin konfirmuar. I thashë ‘paskemi dalë mirë në provim se u shqetësuan’. Duhet të shqetësohen, ta kujtojnë që është një turp, o ta mbajnë o ta lënë. Ne nuk e mbajmë”, tha Rama në fjalën e tij.