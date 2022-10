Sali Berisha thirrje mjekëve dhe infermierëve të ngrihen në protesta: Sistemi po shkatërrohet para syve tuaj!

Ish-Kryeministri Sali Berisha i bëri thirrje mjekëve dhe infermierëve të ngrihen në protesta kundër gjendjes së krijuar në sistemin shëndetësor.

Ai u shpreh se ata janë përgjegjës për situatën e krijuar në rast se nuk mobilizohen sa më parë. “Bluzat e bardha kanë përgjegjësi për këtë situatë që po përjetohet. Po e shohin sistemi të shkatërrohet para syve të tyre. Duhet të ngrihen fuqishëm”, tha Berisha.

“Ky kërcënon pedagogët. Kërcënon me mbyllje universitetet. Ju mbylla thotë po u futët në grevë. Ka çuar hordhitë për të bërë presione nga më të paligjshmit. Kulmon kur thotë do marr student nga jashtë sepse shqiptarët kanë mesatare të ulët. Nuk ka situatë më të vështirë se në universitetet tona. Ky do të krijojë elitën e patronazhistëve. Kjo është e vërteta. Enver Hoxha këtë ka bërë të parën. Ky kërkon të largohen këto. Të marrin valixhet dhe të nisen sepse kudo ku shkojnë marrin një rrogë më të mirë se kaq.. Dje thoshte se Italisë i mungojnë 40 mijë mjekë. Italia është vend i dytë në botë mjekë për frymë popullate. Dhe do t’i shtojë si Gjermania. Sepse është faktuar se numri i mjekëve është përcaktues për trajtimin e qytetarëve. E kemi lënë një mjek me 600 banorë me perspektivën për të shkuar në 300 banorë por kemi shkuar një mjek për 1100 banorë. Kina ka dy mjekë për 1000 banorë. Po e shkatërron sistemin e shëndetësisë përfundimisht. Bluzat e bardha kanë përgjegjësi për këtë situatë që po përjetohet. Po e shohin sistemi të shkatërrohet para syve të tyre. Duhet të ngrihen fuqishëm. Ne vitet e pandemisë ne arritëm në katër vende me vdekshmërinë më të larë në botë. Vdekshmëria u diktua nga njerëz injorantë si ai dhe ministrja e tij që i lanë mjekët pa mbrojtje, pa maska. Duke përzier urgjencat dhe duke mos marrë masa për shkollat. Duke shndërruar në epideminë më vdekjeprurëse. Është koha që mjekë dhe infermierë të mobilizohen. Pse duhet të marrin 60% më pak se në Kosovë. A është kjo gjendja e Shqipërisë. Nuk është kurrë gjendja e Shqipërisë”, tha Berisha.