“VKM-ja për ndërtimet pa leje, pazar! Autori i saj është…”-Petrit Vasili: Rama po i bën presion mafioz Gjykatës Kushtetuese

Sipas Vasilit, ajo VKM është një pazar dhe autori i saj është vetë Edi Rama, i cili i ka lejuar ndërtimet pa leje.

Rama presion mafioz Gjykatës Kushtetuese për Pazar-VKM- ne e tij te kateve pa leje!

“Ky i çmendur, qe nuk njeh as shtet ligjor as Kushtetute, por vetëm shtet te kapur dhe ligjin e mafias duhet shporrur nje ore e me pare’, shkruan Vasili.

Reagimi i Petrit Vasilit

Ndërtimet pa leje i lejoi vetëm Rama me dijeni te plote.

Fajtori i vetëm për ndërtimet pa leje është vetëm Edi Rama dhe gjithë zabërhanët e tij, qe kane pushtuar zyrat e shtetit.

Autori i Pazar-VKM-se me katet shtese pa leje është vetëm Edi Rama.

Rama dërdellitesi i neveritshëm dhe i bezdisur i Reformës ne Drejtësi i bën sot dhunshëm, hapur dhe mafiozisht presion Gjykatës Kushtetuese.

Ky i çmendur, qe nuk njeh as shtet ligjor as Kushtetute, por vetëm shtet te kapur dhe ligjin e mafias duhet shporrur nje ore e me pare.