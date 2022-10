VOA: Mandati i deputetes Xhaçka, opozita dhe shumica në Shqipëri me raporte të kundërta

Në Tiranë, Këshilli parlamentar për Mandatet dhe Imunitetin i përcolli sot Kuvendit dy raporte pro dhe kundër, nga opozita dhe shumica socialiste, mbi mocionet për mbarimin e mandatit të deputetes Olta Xhaçka.









Në raportin e opozitës theksohej se deputetja Xhaçka është në konflikt interesi, teksa kompania e bashkëshortit të saj ka përfituar pasuritë publike.

Por socialistët pohuan se rasti nuk ka të bëjë me konflikt interesi, ndaj propozuan që të mos i përcillet Gjykatës Kushtetuese.

Të dy raportet do të votohen në seancat plenare të Kuvendit, ku socialistët kanë shumicën.

Deputetët opozitarë dhe ata socialistë nuk ranë dakord në Këshillin e mandateve që të dilnin me një raport të përbashkët mbi çështjen e mandatit të deputetes Olta Xhaçka.

Në raportin e opozitës thuhet se, ashtu si edhe në ligj dhe në raste të mëparshme Kuvendi, ka për detyrë vetëm ta përcjellë çështjen në Gjykatën Kushtetuese.

“Është e qartë se deputetja dhe ministrja për Europën dhe punët e Jashtme, zonja Olta Xhaçka, ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë, të përcaktuar nga neni 70, pika 2 e 3, i Kushtetutës, pasi shoqëria në pronësi të bashkëshortit të saj, e për rrjedhojë në pronësi të saj, sipas Kodit të Familjes, dhe nenit 35 të ligjit për konfliktin e interesit, ka përfituar të drejta pasurore mbi pasurinë e shtetit”, citon deputeti Gazmend Bardhi nga raporti i opozitës.

Sipas opozitës, deputetja socialiste Xhaçka shkeli Kushtetutën dhe gjendet në konflikt interesi, sepse shoqëria e bashkëshortit të saj përfitoi statusin e investitorit strategjik si dhe të drejtën e përdorimit për një periudhë 30 vjeçare të bregut të detit pranë hotelit turistik, që pritet të ndërtohet.

“Shoqëria e bashkëshortit të deputetes Xhaçka ka nënshkruar një marrëveshje për menaxhimin e bregut të detit me një shoqëri, që administrohet nga kunata e deputetes, dhe kjo shkelje ligjore shkakton mbarim të mandatit të deputetes Xhaçka”, tha relatori opozitar, deputeti Gazmend Bardhi.

Por deputetët socialistë propozuan se dy mocionet e sjella nga deputetët opozitarë nuk duhen dërguar në Gjykatën Kushtetuese, sepse nuk lidhen me nene të Kushtetutës, që Kuvendi të mund të vërë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese.

Sipas raportit të socialistëve, shoqëria e bashkëshortit të deputetes Xhaçka do të ndërtojë me leje në një truall privat dhe nuk ka ndonjë kontratë me institucione për të përfituar nga prona publike.

Relatorja socialiste, Klotilda Bushka, theksoi se Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje nga Kuvendi, jo automatikisht nga mocionet,

“Nga aktet e depozituara prej kërkuesve të të dy mocioneve, nuk rezulton që për deputeten Olta Xhaçka dhe për bashkëshortin e saj, si artak në shoqërinë AG TCC shpk, të plotësohen kriteret kushtetuese të parashikuara në nenin 70 pika 3 të Kushtetutës, ku bëhet fjalë për parashikimin e veprimtarisë fitimprurëse nga pasuria e shtetit dhe pushtetit vendor dhe përfitimi prej pasurive të këtyre të fundit” – theksoi zonja Bushka nga raporti i shumicës.

Në shtatorin e vitit të kaluar, shoqëria e bashkëshortit të deputetes socialiste Olta Xhaçka iu dha statusi i investitorit strategjik prej Komitetit të Investimeve Strategjike.

Kjo shoqëri e fitoi këtë status për të ndërtuar një objekt turistik prej 10 mijë 500 metra katror në një truall pronë private në Himarë. Qeveria i krijoi mundësinë kësaj shoqërie, që të shfrytëzojë bregun e detit për stacion plazhi përballë kompleksit, hapësirë kjo, që është pronë e paluajtshme publike.

Për të menaxhuar stacionin e plazhit në bregun e detit përpara kompleksit, shoqëria e bashkëshortit të deputetes Xhaçka ka një marrëveshje bashkëpunimi me një shoqëri me përvojë në këtë fushë.

Por kjo shoqëri, e cila mori gjithashtu statusin e investitorit strategjik, është në pronësi të partneres së vëllait të deputetes Xhaçka.

Polemikat disamujore mbi çështjen e mandatit deputetes Xhaçka pritet të kalojnë me votim në seancë plenare të dy raporteve pro e kundër të opozitës dhe socialistëve, ku këta të fundit kanë shumicën e votave.

Deputetët opozitarë bënë të ditur, që edhe pasi socialistët të votojnë pro ministers dhe deputetes së tyre, ata do ta dërgojnë çështjen në Gjykatë Kushtetutese, për një shqyrtim mbi kompetencat e Kuvendit në këtë proces.