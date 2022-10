Berisha i kërkon Ramës të paraqitet në Parlament: Nuk mund të fshihet prapa Belindës!

Ish-kryeministri Sali Berisha i ka kërkuar kreut të qeverisë Edi Rama të paraqitet në parlament për të dhënë llogari për vjedhjen e energjisë elektrike.

Ai tha se Rama është përgjegjës kryesor për këtë vjedhje dhe shtoi se nuk mund të fshihet prapa Belinda Ballukut dhe ministreve të tjera të kabinetit të tij qeveritar.

“E bën këtë debat për një çështje kaq jetike. Ai ka frikë të jetë këtu., Ai nuk mund të fshihet prapa Belindës. As prapa juve të tjerave. Ai duhet të vijë këtu të japë llogari para shqiptarëve. Të ballafaqohet me faktet dhe të dhënat. A i është arkitekti kryesor i kësaj grope të zezë që është krijuar. Ajo që nuk më pëlqen mua këtu është se ju toleroni gjëra të patolerueshme. Debati është thirrur me kryeministrin. Ai është përgjegjësi kryesor i kësaj vjedhje të tmerrshme që po ndodh me energjinë. Hajde të ballafaqojmë faktet dhe të vërtetat”, tha Berisha.