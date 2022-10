‘E rrahën në furgon dhe…’/ Vdekja e 32-vjeçarit në Komisariat, Berisha: Banditët me uniformë i morën jetën!

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka bërë akuza të forta ndaj efektivëve të patrullës së Komisariatit numër 3 në Tiranë. Berisha i akuzon për përgjegjësinë në lidhje me vdekjen e të riut 32 vjeçar Laer Kurti.









Sipas tij, i riu është dhunuar dhe më pas është dërguar i pajetë në urgjencë. Berisha ka publikuar mesazhin që i ka ardhur nga një qytetar i cili thotë se:

“32 vjecari i cili eshte ndjekur nga efektivet e droges me vrap dhe pasi e kane futur ne furgon me shume mundesi ai eshte goditur nga banditet me uniforme,ne momentin qe ka shkuar ke komisarjati nr 3 aty ai ka humbur ndjenjat. Sipas burimeve tona banditet qe i moren jeten djalit nuk lajmruam ambulancen sic e kerkon protokolli por e kane derguar me makinen e policise prane ambjenteve te Traumes! I riu quhet Laer Kurti!”

REAGIMI I SALI BERISHËS:

KRIM I SHËMTUAR! Banditë me uniformë i marrin jetën të riut 32 vjeçar, Laer Kurti. Ata e torturuan shtazërisht në makinën e policisë dhe e dërguan pa ndjeja në komisariat. Vrasësit me uniformë e dërgojnë të vdekur në urgjencë. Shpreh ngushëllimet më të ndjera familjes dhe dënoj me ashpërsinë më të madhe krimin e shëmtuar të kriminelëve me uniformë të Edi Ramës dhe ministrit të familjes Çuçi. Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. Pershendetje Dr. Policia e droges i merr jeten nje tjeter te riu 32 vjecari i cili eshte ndjekur nga efektivet e droges me vrap dhe pasi e kane futur ne furgon me shume mundesi ai eshte goditur nga banditet me uniforme,ne momentin qe ka shkuar ke komisarjati nr 3 aty ai ka humbur ndjenjat. Sipas burimeve tona banditet qe i moren jeten djalit nuk lajmruam ambulancen sic e kerkon protokolli por e kane derguar me makinen e policise prane ambjenteve te Traumes! I riu quhet Laer Kurti!