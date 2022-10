Hapja e dosjeve, Petrit Vasili: Këto turpe dhe këto fëlliqësira mos na i bini këu në sallë të parlamentit! Gjueti të reja shtrigash

Deputeti i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili ka kritikuar ligjin për hapjen e dosjeve të ish-sigurimit të shtetit e cila u diskutua sot në Parlament.









Vasili e ka konsideruar një palaçollëk, teksa ka akuzuar Autoritetin e Dosjeve se kanë shkelur procedurat dhe ligjin pas publikimit të dosjes ku pretendohet se një politikan i lartë me iniciale I.M. ka qenë bashkëpunëtor i ish-sigurimit.

“Më në fund ashtu siç duhej në mes të natës, ashtu siç filloi po përfundon ky palaçollëk politik. I nxorri gjumin e vapës autoritetit të delenxhinjve. Po u japim të drejtë hapjen e dosjeve. Këta ëe morën të drejtën. Morën skenarin politik. U bashkua delenxhillëku. Dolën në konkluzionin përfundimtar se është në dosjet e ish-sigurimit dhe nuk vërtetuan gjeneralitetet.

Ky autoritet që nxitoi dhe mori 7 vendime me radhë. Mori emailin anonim, folën me anonimin. Pastaj i hetuan, gjetën dosjen, verifikuan, nxorrën rezultatet dhe bënë ligjin. Këta palaço që bëjnë 7 vendime për një ditë, shiko çfarë bëjnë me një zonjë të nderuar. Zonja Bekteshi quhet, një e përndjekur, një shkrimtare që ka vuajtuar shumë. Çfarë bëjnë këta.

Asnjë përgjigje për kërkesën që ka bërë prej më shumë se një vit. Ku arrijnë këta, ky shteti, institucionet e tyre, edhe përfaqësuesi ligjor kërkon dokumentacionin. Autoriteti i Dosjeve nuk jep asnjë dokument. Medias ia jep, por as atë që i ka dhënë medias nuk ia jep avokatëve. Jep verifikimin e vitit 2017 kur ish-Presidenti ka konkurruar si i tillë. Institucionet nuk zbatojnë ligjet dhe rregullat.

Sot flisni në emrin e tyre. Gjithë këtë ne do ta konsiderojmë si meraku i madh. Erdhi sepse nuk duroni për të përndjekurit politik. Viti nuk mjafton se ishit të zënë. Pasi Parlamenti mbyllet në mes të vapës, kujtohen që është dhe kjo puna tjetër. Këto fëlliqësira mos na i sillni në Parlament. Ligji që keni këtu po këta e kanë kërkuar, modelin gjerman”, tha Vasili.