“Ju e keni komunizmin si doping, po s’morët pak që të filloni të rrotulloni gjuhën…”, Rama replika me opozitën: Jeni të mbaruar!

Kryeministri Edi Rama ka replikuar ashpër me deputetët e opozitës këtë të enjte në mbrëmje, duke i cilësuar si “një tmerr, një turp, mjerim”, teksa po fliste për hapjen e dosjeve, pas informacioneve të publikuara nga Autoriteti i Dosjeve se një politikan i lartë me iniciale I.M. ka qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit.









Gjatë fjalës së tij në Kuvend, ai tha se politikanët e opozitës e kanë komunizmin “si doping” dhe se “po s’morët pak që të filloni të rrotulloni gjuhën”.

“Shërbëtori i i komunistëve, ai që u lëpihej për tu futur te blloku drejton partinë antikomuniste në Shqipëri. Pse ika unë? Në sallën ku ika unë ka pasur disa dëshmitarë dhe unë u kam thënë ishte… Kapuni fort mbas dinjitetit! Po ju tregoj që jeni në adresën më të gabuar. Ju jeni një tmerr, një turp, mjerim! Jeni kënaqësia më e madhe e Enver Hoxhës! Ju dëgjojnë dhe qeshin në varr! Ju e keni komunizmin si doping, po s’morët pak që të filloni të rrotulloni gjuhën… Jeni të mbaruar! Komunizmi trashëgohet, infektohesh! Ah, mjerë ju! Enveri pa ju do të ishte i harruar, do t’ia harronin emrin! Ata që bërtasin më shumë kundër tyre, janë ata që kanë bashkëpunuar më shumë me ata”, tha Rama ndër të tjera.