Liz Truss dha dorëheqjen/ Boris Johnson synon të kandidojë sërish për kryeministër, kush janë tre pretendentët e tjerë

Ish-kryeministri britanik Boris Johnson pritet të kandidojë për udhëheqjen e Partisë Konservatore për të zëvendësuar Liz Truss, e cila njoftoi më herët të enjten se po tërhiqej, raportoi The Times.

“Ai po merr të dhëna dhe thuhet se beson se është një çështje e interesit kombëtar”, tha redaktori politik i The Times, Stephen Swinford në Twitter.

