Nuk ka dhënë intervista prej disa kohësh, Eneda Tarifa tregon arsyen dhe zbulon projektin e saj më të ri

Panoramaplus.al/ Këngëtarja e njohur Eneda Trifa mori një pauzë nga daljet e saj televizive dhe i është përkushtuar plotësisht pasionit të saj, muzikës.









Eneda ka qenë e ftuar së fundmi në ‘Live From Tirana” ku foli për projektin e saj më të ri i cili do të shënojë dhe kulmin e karrierës së saj muzikore. Prej kohësh, artistja nuk ka dhënë asnjë intervistë dhe kjo për faktin sepse ‘e shpërqendrojnë nga puna e saj’.

“Unë kam marrë një periudhë pauze nga interviststat sepse më shpërqëndron nga puna ime individuale krijuese për të finalizuar nga prilli ose maji, ëndrrën e çdo këngëtari, një recital. Është kurora e gjithë karrierës tënde.

Ne këtu i kemi si recitale jete, sepse është pak më e rrallë. Tani vjen fundviti dhe nuk kam ndërmend t’i lë festat ku do të thirrem për të performuar, por do përzgjedh që të mos kem lodhje fizike sepse dua të marr energjitë për recitalin”- u shpreh Eneda.

Kujtojmë se rreth dy vite më parë, këngëtarja njoftoi largimin e saj nga “Portokallia”. Artistja u rikthye nën moderimin e spektaklit gjatë asaj kohe rreth katër vite pasi ishte larguar nga programi i humorit duke i zënë vendin Xhemi Shehut.

“Më duhet t’ju njoftoj se rrugëtimi im me spektaklin “Portokalli” përfundon këtu. U riktheva me mall ne atë skene kur mu propozua nga drejtuesit dhe ne një fare mënyre “E nxora mallin…” kur i thonë një fjale! Por është momenti qe te sjell ne jete projektet e mia pa me “shitur” dhe pa me “blere” dikush (sikurse shkruhet ne disa portale) dhe vazhdoj te jap kontributin tim artistik për ketë vend. Faleminderit qe jeni gjithmonë me mua dhe me keni mbështetur. Love you all !”– ishte njogtimi i Enidës.