Tre arsye pse seksi nuk është më i kënaqshëm në një lidhje

Seksi mund të gjendet “kudo” e megjithatë është një tabu për shumë çifte, të cilët në vend që të flasin hapur për këtë element jetik të marrëdhënies kur ajo diku lëkundet, do të preferojnë heshtjen dhe do të durojnë shqetësimin mendor. Për këdo që zbulon hijet në këtë fushë të marrëdhënies, Dr. Mark Travers, një psikolog amerikan me studime në Universitetet Cornell dhe Kolorado, sugjeron tre çështje kyçe në të cilat mund të kenë nevojë të fokusohen.









A është seksi nga dëshira apo thjesht duke u dorëzuar?

Tërheqjet janë një rregull në lojën e marrëdhënieve, por kjo nuk do të thotë se nuk ka kufij. Një prej këtyre kufijve është jeta seksuale në çift, në të cilën pjesëmarrja duhet të bëhet me dëshirë dhe jo për hir të partnerit tjetër. “Seksi altruist” është më i zakonshëm sesa mund të mendojmë, me një studim interesant të cituar nga profesori (2021, Psikologjia dhe Seksualiteti) që zbulon se 60% e meshkujve të anketuar raportuan se kishin bërë seks konsensual por pa dëshirë gjatë një viti megjithatë, jo për hir vetëm nga shokët e tyre.

Tërheqje të tilla bëhen nga njerëz të të dy gjinive me efekte të rëndësishme në marrëdhënie, kënaqësinë seksuale dhe shëndetin mendor. Pra, në vend të kësaj, sipas ekspertit, së pari duhet të respektojmë dëshirën tonë.

A ka mbikonsumim të pornografisë?

Shikimi i filmave porno mund të jetë një thikë me dy tehe për marrëdhënien. Hulumtimet e fundit kanë arritur në përfundimin se pornografia që “konsumohet” vetëm nga një partner do të ndikojë negativisht në kënaqësinë seksuale dhe në marrëdhënie. Në të kundërt, kur shikoni pornografi së bashku:

ai mund të nxjerrë në pah preferencat e përbashkëta në prirjet, preferencat dhe disponimet seksuale. Përputhja me njerëzit ndërton marrëdhënie më të mira.

punon kundër mërzisë në marrëdhënie dhe në favor të rindezjes së interesit seksual mes partnerëve

nxit komunikimin dhe eksperimentimin intensiv seksual, duke rikthyer eksitimin për seks.

Ndoshta, në fund të fundit, preferencat e ngjashme ose të ndryshme pornografike pasqyrojnë gjithashtu se sa të pajtueshëm janë partnerët seksualisht.

A është kënaqësia e ndërsjellë?

Vetëm 4% e femrave kundrejt 50% e meshkujve përjetojnë orgazëm gjatë çdo takimi seksual, sipas hulumtimit të publikuar në Evolutionary Behavioral Sciences. Përqindjet përkatëse në një studim tjetër në Arkivin e Sjelljes Seksuale janë 33% dhe 75%. Në këtë rast, përqindjet përshkruajnë “boshllëkun orgazmatik”, fenomen që dominon në shumë marrëdhënie dhe është për shkak se gruaja ka më shumë vështirësi për të arritur orgazmën për shkak të mekanizmave biologjikë më kompleksë.

Hendeku i orgazmës mund të mbyllet, sugjeron Dr. Travers dhe rendit këshilla që janë theksuar nga studimet përkatëse si:

seksi oral dhe stimulimi i duarve janë çelësi për orgazmën femërore

Të brendshmet seksi, teknikat e masazhit dhe relaksimit, pozicionet e reja të seksit apo dushi/banjo me flluska janë praktika që i afrojnë të dy partnerët drejt orgazmës.