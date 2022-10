Vdiq në duart e policisë! Sali Berisha kujton rastin e Klodian Rashës: Mashtrime, në një akt kriminal i gjetën në stomak një qese plastike me kokainë

Duke marrë shkas nga rezultati i publikuar nga Agjencia e Mbikëqyrej Policore, në lidhje me vdekjen e Lear Kurtit, ka reaguar edhe Sali Berisha.









Me anë të një statusi në Facebook, Berisha kujton rastin e Klodian Rashës të cilit, sipas policisë në momentin e vrasjes iu gjet një pistoletë. Ndërsa Lear Kurtit iu gjet në stomak një qese plastike me kokainë.

Statusi i plotë

Vrasja për së dyti e Lear Kurtit nga bandat me uniformë Rama-Çuçi.

Kokaina në stomakun e tij, si revolja në pellg e Klodian Rashës!

Të dashur miq,

Në një akt makabër, për të fshehur gjurmët e krimit të shëmtuar, Edi Rama dhe ministri i tij i familjes Bledi Çuçi janë vërsulur në mënyrën me kriminale për të përdhosur viktimën. Kështu, ata:

1- Mashtruan me komunikata që i riu vdiq në spital ndërkohë që spitali deklaroi se i ndjeri u soll i vdekur në spital,

2- Në kundërshtim flagrant me ligjin, ata i bënë të ndjerit autopsi në orën 5 të mëngjesit me një ekspert të vetëm nderkohë që autopsia duhej bërë vetëm 12 orë pas vdekjes dhe jo me një, por me një grup ekspertësh.

3- Në një akt kriminal ata i ‘gjetën’ në stomak një qese plastike me kokainë, pra njësoj si revolja në pellg për Klodian Rashën.

Duke i shprehur ngushëllimet më të ndjera familjes, miqve dhe të afërmeve të viktimës, dënoj si vrasje për së dyti krimin e shëmtuar të përdhosjes dhe manipulimit të viktimës së vrasjes shtetërore Leart Kurti dhe kërkoj largimin e menjëhershëm nga detyra të ministrit të familjes, Çuçi dhe ndëshkimin shembullor të xhelatëve që i morën shpirtin dhe atyre që e vranë për së dyti viktimën me manipulimet e tyre. #sb