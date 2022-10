VIDEO/ Poker fitoresh në Sunday League Albania, triumf i pastër i Prestige ndaj Futura Dent!

Prestige ka marrë fitoren e radhës në Sunday League Albania, teksa mbrëmjen e djeshme ka mundur me rezultatin e pastër 2-0 skuadrën Futura Dent në takimin e vlefshëm për javën e katërt në Grupin A.









Një ndeshje e dominuar nga Prestige dhe e vendosur me dy gola në pjesën e parë, që kishin për protagonist Limanin dhe Shimën.

Ky ishte suksesi i katërt në po kaq ndeshje të zhvilluara për Prestige në këtë edicion të kampionatit “9×9”, me skuadrën që vijon ecurinë pozitive me pikë të plota.

NDESHJA

E zhvilluar në kompleksin “Tirana United” nisi interesante, me të dyja ekipet që luftonin fort për çdo top.

Por gradualisht me kalimin e minutave, Prestige mori gjithçka në kontroll duke krijuar më shumë volum në fazën sulmuese.

Ekuilibrat do të prisheshin në të 18-ën, pas një aksioni të rrjedhshëm, me një zbritje të bukur në sulm nga Prestige.

Biba vertikalizoi saktë për Limanin, me këtë të fundit që nuk fali para porte, duke kaluar në avantazh skuadrën e tij. Dy minuta më vonë Prestige gjeti edhe golin e dytë, këtë herë me autor Shimën, i cili lëshoi një gjuajtje kros thuajse nga vija anësore në krahun e djathtë të sulmit të Prestige.

Topi i devijuar mori një trajektore të çuditshme dhe përfundoi në rrjetë së bashku me portierin e skuadrës Futura Dent, Bregasi, i cili nuk ishte papërgjegjësi në këtë rast.

Ndonëse në epërsi të dy golave, Prestige vijoi sulmet me disa tentativa në fundin e pjesë së parë, teksa provuan me radhë Rapo, Limani dhe Hysenbelliu, por pa sukses.

Ndërsa fraksioni i parë u mbyll me aksion të bukur, me Bibën që për pak sa nuk shënoi të tretin, por goditja e tij me kokë shkoi ngjitur me shtyllën.

Edhe pjesa e dytë nisi me Prestige në sulm, ndërsa Futura Dent e kishte të vështirë të dilte përpara, pasi dyshja Sheta-Nuza ishin shumë të saktë në prapavijë.

Biba provoi për Prestige, por portieri kundërshtar shmangu golin.

Më tej, i sapo futuri në lojë, Shini, gjuajti nga një pozicion ballor në hyrje të zonës, por i devijuar dhe shkoi ngjitur me shtyllën, për të përfunduar në këndore.

Shini kishte një tjetër mundësi, por u ndal nga portieri.

Më tej Shima provoi nga distanca, por topi shkon mbi tra.

Futura Dent tentoi me një goditje standarde nga një pozicion ballor, por gjuajtja e fortë e Bledar Ndergjonit u grushtua nga portieri Dashnor Cara.

Pesë minuta nga fundi, pas një situate nga një këndore në sulmin e Prestige, Biba lëshoi një “predhë”, por ishte i pafat, pasi topi u stampua në traversë.

Ky ishte edhe rasti i fundit i rrezikshëm i takimit, ndërsa e gjithçka u mbyll me fitoren e pastër të Prestige, që futi në kasafortë suksesin e katërt dhe tashmë shkon në kuotën e 12 pikëve në krye të Grupit A.