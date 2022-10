Video/ Putin demonstron me pushkë snajper në qendrën e stërvitjes ushtarake

Presidenti rus Vladimir Putin inspektoi sot një qendër trajnimi ushtarak në rajonin Ryazan në juglindje të Moskës, njoftuan agjencitë e lajmeve.

Agjencitë e lajmeve raportuan se ministri i Mbrojtjes Sergei Shoigu i tha Putinit sesi të rekrutuarit, të cilët janë thirrur për të mbështetur përpjekjet ushtarake të Rusisë në Ukrainë, po trajnohen.

Videot e postuara në rrjetet sociale tregojnë se presidenti rus bie në tokë dhe demonstron me një pushkë snajper.

Putin shows the mobilized how the sniper rifle works pic.twitter.com/XoTjG4K88a

— Sentletse (@Sentletse) October 20, 2022