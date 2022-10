Aksident tragjik te ‘Pallati me Shigjeta’ në Tiranë/ Makina përplaset me një motor, humb jetën 33-vjeçari!

Një 33-vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti që ka ndodhur pak pas mesnatës në kryeqytet. Sipas policisë së Tiranës, në afërsi të Pallatit me Shigjeta, mjeti me drejtues një 24 vjeçar, është përplasur me motomjetin me drejtues një 33-vjeçar. Pas pasojë ky i fundit ka humbur jetën, ndërsa grupi hetimor po punon për të zbardhur rrethanat e aksidentit.









NJOFTIMI I POLICISË:

Tiranë/Informacion paraprak Më datë 21.10.2022, rreth orës 00.15, në afërsi të Pallatit me Shigjeta, mjeti me drejtues shtetasin L. D., 24 vjeç, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin E. R., 33 vjeç. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i motomjetit ka humbur jetën. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.