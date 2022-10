Angelina Jolie, “transformohet” në divën legjendare të operës, Maria Callas

Ylli i filmave amerikanë, Angelina Jolie është një nga aktoret që arrin të mbetet e paharruar në mendjen e teleshikuesve me çdo rol të saj.

Këtë herë një “sfidë” e re e pret aktoren hollivudiane. Në veçanti, asaj i kërkohet të luajë këngëtaren e njohur të operës, Maria Callas.

Angelina Jolie is set to play soprano Maria Callas in the newly-announced biopic from Pablo Larrain https://t.co/ajhSDLU9pn

Prandaj, Pablo Laren deklaroi se edhe për të ky film ishte një “ëndërr e shumëpritur”. “Të pata mundësinë për të ndërthurur dy pasionet e mia më thellësisht personale, kinemanë dhe operën, ishte një ëndërr e shumëpritur e realizuar”, tha ajo, duke shtuar për yllin e tij: “Të bësh këtë me Angelina, një artiste jashtëzakonisht e guximshme dhe e veçantë, është një mundësi emocionuese. Një dhuratë e vërtetë”.

Maria Callas ishte një soprano, me origjinë nga Amerika dhe Greqia. Është përshkruar nga Leonard Bernstein si “Bibla e operës”. Ajo shquhej jo vetëm për zërin e saj, por edhe për qëndrimin e veçantë, pasi të gjithë e quanin “diva”. Sigurisht që është përfolur shumë për lidhjen e saj me Aristotle Onassis, para se ai ta linte për Jackie Kennedy.

natalie portman as jackie, kristen stewart as diana and angelina jolie as maria callas. only iconic and talented actresses allowed, pablo larrain’s taste is flawless!! pic.twitter.com/MpU45HWJWw

— mdc (@mexlidz) October 21, 2022