“E ka kthyer Shqipërinë në një çiflig të tij”/ Berisha: Vuçiç e ka ngarkuar Ramën me misionin kundër Kosovës dhe kombit shqiptar

Në fjalimin e tij para strukturave të Partisë Demokratike, Sali Berisha vuri në dukje se Rama është ngarkuar me misionin nga Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç, sipas Berishës, Rama ka një mission kundër kombit shqiptar dhe Kosovës.









Por edhe Turqia, sipas Berishës duhet të respektojë integritetin e Shqipërisë.

“Shqipëria është kthyer në mënyrë absolute në çifligun e tij. E ka ngarkuar me misioni Vuçiç dhe punon kundër Kosovës dhe kombit shqiptar. Jep urdhër presidenti i Turqisë. Transferon gazetarët sikur të ishte një krahinë e Turqisë dhe jo shtet i pavarur. Jo, ne nuk mund ta pranojmë një gjë të tillë. Ata që punojnë për Ramën ta dinë se nuk punon për mirqënie mes dy vendeve.

Çdo përpjekje për të forcuar pushtetin e Ramës do të marrë atë që meriton, me në krye PD, që është gardiane e shqiptarëve. Kush do marrëdhënie të mira me Shqipërinë duhet të respektojë sovranitetin dhe integritetin e shqiptarëve. Jo të kapin një arrogant si Edi Rama dhe të sillen në këtë mënyrë. Ne nuk kemi alternativë. Por të qëndrojmë kundër këtij njeriu, me potencialin tonë”.