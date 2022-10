Inflacioni/ Këto janë masat e qeverive në mbarë botën

Ditwt e fundit bota duket se po e jeton një krizë njwra pas tjetrës dhe dhimbja e kokës nuk ndalet për qeveritë që fillimisht iu desh të menaxhonin një makth shëndetësor, e më pas u thirrën të përballeshin me pasojat e luftës së shpallur nga Vladimir Putin.









Nga Covid-19 tek lufta në Ukrainë…Ndërprerjet e shkaktuara nga pandemia në zinxhirët e furnizimit global dhe efektet e pushtimit rus të Ukrainës kanë krijuar një përzierje të çmimeve në rritje të energjisë, mallrave.

Këtu është një listë e disa masave të marra nga qeveritë në mbarë botën për të ofruar lehtësim për konsumatorët dhe kompanitë private të goditura rëndë:

Evropa:

– Udhëheqësit e vendeve anëtare të BE-së mbështetën propozimet për të nisur një çmim alternativ referimi për gazin natyror të lëngshëm (LNG) dhe furnizimin e përbashkët me gaz natyror mbi baza vullnetare, por nuk ishin në gjendje të bien dakord për një tavan të çmimit të gazit në të gjithë bllokun evropian.

– Gjermania planifikon të kufizojë çmimet e energjisë elektrike për familjet dhe industrinë. Ajo ka krijuar gjithashtu një “mburojë mbrojtëse” prej 200 miliardë eurosh, duke përfshirë një ulje të çmimit të gazit dhe në shtator ra dakord të shtetëzojë importuesin e gazit Uniper.

– Parlamenti çek ka miratuar rritjen e deficitit buxhetor të këtij viti me një të tretën pasi qeveria kërkon më shumë fonde për të lehtësuar presionet inflacioniste.

– Polonia do të kufizojë çmimet e energjisë elektrike për bizneset e vogla, spitalet dhe familjet në vitin 2023 dhe gjithashtu do të rrisë dy herë pagën minimale.

– Rregullatori i energjisë elektrike i Portugalisë do të kufizojë rritjen e çmimit të energjisë elektrike në 2.8% vitin e ardhshëm për qindra mijëra familje dhe biznese të vogla. Qeveria ka ulur edhe TVSH-në e energjisë elektrike.

– Bjellorusia ndaloi rritjen e çmimeve të konsumit nga 6 tetori.

– Hungaria ka zgjatur ngrirjen e normës së interesit të hipotekës deri në fund të qershorit.

– Franca shtetëzon plotësisht grupin e energjisë bërthamore EDF dhe do të kufizojë rritjen e çmimit të energjisë elektrike dhe gazit në familje në 15% vitin e ardhshëm.

– Irlanda përdori buxhetin e saj të tepërt për të financuar lehtësimin e kostove të energjisë.

– Danimarka ra dakord në shtator për një paketë prej 5.05 miliardë korona daneze (661.27 milionë dollarë).

– Britania kufizon kostot e shitjes me shumicë të energjisë elektrike dhe gazit për bizneset dhe ndihmon familjet.

– Greqia do të paguajë 1.1 miliardë euro shtesë subvencione për faturën e energjisë elektrike në tetor.

– Norvegjia do të shpenzojë 3 miliardë NOK (280.50 milionë dollarë) për kredi dhe subvencione për bizneset dhe po merr masa për të mbështetur familjet në faturat e tyre të energjisë elektrike.

– Italia miratoi një paketë prej rreth 14 miliardë euro në shtator.

– Spanja uli TVSH-në e gazit natyror nga tetori

– Kroacia ka vendosur një kufi në çmimet e energjisë elektrike deri në mars.

– Finlanda dhe Suedia ofruan garanci likuiditeti për kompanitë e energjisë elektrike.

Amerikë:

– SHBA po konsiderojnë përdorimin e rezervave strategjike të naftës për të ulur çmimet e naftës për konsumatorët dhe për të mbështetur kërkesën afatgjatë për prodhuesit, thanë dy burime me njohuri për këtë çështje. Qeveria amerikane ka ofruar lehtësim borxhi për ish-studentët, përveç “Aktit të Inflacionit të Borxhit” prej 430 miliardë dollarësh.

– Gjigandi brazilian i naftës Petrobras do të ulë çmimet e gazit natyror për shpërndarësit në vend nga nëntori. Tashmë ka ulur disa herë çmimet e karburanteve këtë vit, ndërsa në korrik qeveria rriti përfitimet sociale.

– Qeveria argjentinase do të rrisë taksën minimale mbi të ardhurat nga nëntori.

– Meksika ka arritur një marrëveshje me kompanitë ushqimore dhe shitësit me pakicë për të hequr dorë nga disa kërkesa rregullatore për të ndaluar rritjen e çmimeve të ushqimeve. Presidenti tha gjithashtu se madhësia e një rritjeje të planifikuar të pagës minimale në 2023 do të varet nga inflacioni.

– Kanadaja njoftoi një paketë ndihme prej 4.5 miliardë dollarë kanadezë (3.26 miliardë dollarë) në shtator

– Kili njoftoi një plan ndihme prej 1.2 miliardë dollarësh në korrik.

Azi:

– Filipinet planifikojnë të fillojnë të shesin sheqer të rafinuar për konsumatorët me një çmim të caktuar.

– Japonia do të hartojë një paketë tjetër deri në fund të tetorit, pasi ka njoftuar tashmë një rritje rekord të pagës minimale dhe një paketë lehtësimi prej 103 miliardë dollarësh.

– Tajlanda zgjati uljen e taksave të naftës dhe subvencionet e energjisë dhe rriti pagën minimale.

– India më 8 shtator shkurtoi eksportet e orizit për të rritur ofertën dhe për të qetësuar çmimet lokale.

– Indonezia më 14 shtator urdhëroi krerët e qeverive rajonale të mbanin inflacionin e ushqimeve nën 5%.

– Malajzia pret të shpenzojë 77.3 miliardë ringgit (16.32 miliardë dollarë) për ndihmë këtë vit.

Afrika dhe Lindja e Mesme:

– Afrika e Jugut uli çmimin e benzinës në pompë nga 5 tetori. Ky reduktim është plotësuar me një ulje të mëparshme të shpallur në korrik.

– Qeveria tuniziane ka nënshkruar një marrëveshje me një sindikatë të madhe të punëtorëve për të rritur pagat e sektorit publik dhe pagën minimale.

– Botsvana në korrik uli TVSH-në me 2% për gjashtë muaj.

– Turqia në korrik e rriti pagën minimale me rreth 30%. Masa vjen pas një rritjeje prej 50% në fund të vitit të kaluar.

– Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe rritën shpenzimet për mirëqenien në korrik.