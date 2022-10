“Nëse do isha Allende, Rama s’do ishte Pinochet”/ Meta për Ligjin e Dosjeve: Meqë si dalin ato breshkat, uroj që miu ta ndihmojë për…!

Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta tha se ligji i miratuar dje në Kuvend për hapjen e dosjeve të ish Sigurimit, është si shprehja popullore “u mbars mali dhe polli një mi”. Duke bërë ironi me një video të Ramës me breshkat në zyrën e tij, Meta tha se uron që ky “mi”, ta ndihmojë kryeministrin me frymëmarrjen për betejat që do të vijnë.









“Ilir Meta i ka mbajtur të gjitha premtimet e tij, meqë përmendët Allende, e kam bërë atë deklaratë dhe e dija se çfarë vinte pas saj, por nëse do isha Allende, Rama s’do ishte dot Pinochet. Unë e kam mbajt premtimin tim dhe deri në 24 korrik aty ka qenë një kështjellë e paprekshme e kushtetutës dhe i kam fituar të gjitha betejat. Për çështjen e ligjit që ca kanë bërë këta mbrëmë, dihet, ‘u mbars mali dhe polli një mi’… Mali u mbars në 25 korrik nga një e-mail anonim dhe polli mbrëmë ne mes të natës një mi. Meqë nuk i dalin ato dy breshkat të marrë një mi. Edi Rama kërkon të shmangë vëmendjen nga këto 1 miliard dollarë të reja që planifikon për 7 kontrata të reja për vitin që vjen. Këtu janë lekët dhe për pedagogët dhe për studentët. Këtu janë lekët dhe për të rritur pensionet, këtu janë lekët për të rritur rrogat.”, u shpreh Meta.