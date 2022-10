Nga plani për hedhjen në erë të digës, te dronët kamikazë dhe bashkimi me forcat bjelloruse! Cilat janë manovrat “tinëzare” të rusëve në Ukrainë

Ministria britanike e Mbrojtjes tha të premten se pohimi i presidentit Bjellorusi Aleksandr Lukashenko në fillim të këtij muaji se mijëra trupa nga vendi i tij dhe Rusia do të formonin një grup të ri forcash nuk ka gjasa të realizohet.

Lukashenko kishte thënë se 70,000 trupa bjelloruse dhe deri në 15,000 trupa ruse do të përbënin një grup të ri të forcash ruso-bjelloruse.

Ministria britanike tha në një përditësim të inteligjencës të postuar në Twitter se pavarësisht nga një video që zyrtarët bjellorusë kanë publikuar për të treguar mbërritjen e trupave ruse në Bjellorusi, “është e pamundur që Rusia të ketë vendosur në të vërtetë një numër të konsiderueshëm trupash shtesë në Bjellorusi”.

