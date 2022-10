“Prioriteti krimi, jo arsimi”/ Meta: Popullit i kërkohet të shtrëngojë rripin, “Rilindja” e Ramës shton pagesat për vjedhjen e shekullit!

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta thotë se kjo qeveri vazhdon të shtojë pagat për inceneratorët, por edhe për koncesione të tjera korruptive. Me anë të një postimi në Facebook, kreu i PL-së ironizon duke thënë se “Rilinjda” e ka të pamundur të plotësojë kërkesat e pedagogëve sepse ka si prioritet krimin dhe jo arsimin.









Meta gjithashtu thekson se Partia e Lirisë përkrah kërkesat e ligjshme të pedagogëve e studentëve dhe shpreh bindjen në triumfin e kauzës të tyre.

POSTIMI I ILIR METËS:

“Ndërsa popullit i kërkohet të kursejë dhe shtrëngojë rripin, “Rilindja” e Edvin Ramës vazhdon të shtojë pagesat për vjedhjen e shekullit, atë të inceneratorëve, por edhe koncesionet e tjera korruptive. Për të plotësuar kërkesat modeste të pedagogëve dhe studentëve “Rilindja” e ka të pamundur sepse prioriteti i saj është krimi dhe jo arsimi. Partia e Lirisë përkrah kërkesat e ligjshme të pedagogëve e studentëve dhe shpreh bindjen në triumfin e kauzës të tyre për një arsim cilësor, që i jep fund largimit të pedagogëve dhe studentëve nga vendi”, shkruan Ilir Meta.

Ish-kreu i shtetit i referohet lajmit për projektbuxhetin e vitit 2023, i cili parashikon gati 14 miliardë lekë (120 milionë euro) pagesa për koncesionet/PPP aktive me mbështetje financiare nga buxheti i shtetit. Në krahasim me një vit më parë, kjo shumë është rritur me 4%.