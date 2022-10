Qeveria i mëson nxënësit të kultivojnë lakra dhe vjelin domate! Kryeministri në Elbasan: Shqipëria s’është e krishtit, por e Shën Thomait

Kryeministri Edi Rama po kryen këtë të premte një inspektim në Elbasan, në një nga shkollat 9-vjeçare, ku krahas orëve të përditshme mësimore, po angazhohen edhe në zejtari, agronomi e bujqësi, duke i kthyer në mini-ferma oborret e shkollave.

Gjatë vizitës në këtë shkollë, i pari i qeverisë theksoi se kabineti i tij ka ambicien për ta shtrirë programin në të gjitha shkollat e vendit dhe se nxënësit që janë bërë pjesë e tij më herët do të munden të mësojnë moshatarët e tyre se si veprohet.

“Ambicia është për ta shtrirë në të gjitha shkollat. Janë 173 shkolla të parat, por edhe më tutje. Nga këta që janë të parët, ne presim që të kthehen edhe në trajnerë për bashkëmoshatarët e tyre. Do bëjmë edhe këtë pjesën e gjithë ciklit. Këta do i marrim edhe do i ccojmë në shkollat e tjera që ta tregojnë se si e kanë bërë realitet, që nuk është një gjë në ajër. Sepse Shqipëria nuk është e Krishtit, është e Shën Thomait, Saint Thomas. Ne duam të bëjmë edhe një projekt tjetër, atë të arteve. Këtë sfondin këtu duam ta kthejmë në atë të një ferme të vogël, duke pikturuar vetë”, tha Rama.