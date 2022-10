Rritja e besimit në kulturën tradicionale midis kinezëve

Vitet e fundit, është rritur vlerësimi që njerëzit kanë te kultura tradicionale kineze, veçanërisht midis brezave të rinj.









Pasioni i popullit kinez për kulturën tradicionale shfaqet në fusha të ndryshme, duke nisur që nga theksi në rritje i vënë në studimin e filozofive dhe letërsisë antike, te rritja e tendencës së Guochao, një trend i modës që paraqet një kombinim të modeleve moderne dhe elementeve tradicionale kulturore kineze, si dhe në ruajtjen e përmirësuar të trashëgimisë kulturore jomateriale.

Njohuritë mbi antiken tregojnë një vitalitet të ri

Në Forumin e Tetë të Nishan mbi Qytetërimet Botërore, mbajtur në fund të shtatorit në qytetin Qufu, të provinces Shandong të Kinës lindore, të ftuarit pjsëmarrës nga Kina dhe jashtë saj morën nga një dhuratë të veçantë — një vulë tradicionale kineze ku ishin të gdhendur emrat e tyre dhe citate konfucianiste.

Këto dhurata delikate janë prodhuar nga një punishte vulash në Qufu. Song Wencong, 24 vjeç, është një nga mjeshtrit.

“Shumica e kolegëve të mi ishin shumë më të vjetër se unë kur fillova punë në këtë punishte gjashtë vjet më parë,” tha ai, duke shtuar se më shumë të rinj i janë bashkuar punishtes vitet e fundit.

“Shumë prej tyre e zgjodhën këtë karrierë nga dashuria për kulturën tradicionale,” tha ai.

Aktualisht, punishtja prodhon mbi 10 milionë vula në vit, me një vëllim shitjesh prej 180 milionë juanë kinezë (rreth 25 milionë dollarë amerikanë).

Tu Keguo, një studiues me Akademinë e Shkencave Sociale Shandong, tha se kultura tradicionale kineze, duke përfshirë konfucianizmin, mund të ofrojë frymëzim për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta me të cilat përballet njerëzimi në botën moderne.

Kultura tradicionale bëhet moda e re

Muzeu Henan, në qytetin e Zhengzhou, në provincën Henan të Kinës qendrore, ka punuar për integrimin e ideve krijuese në promovimin e relikeve kulturore. Shitjet e kutive të saj të verbëra të “gjetjeve arkeologjike” i kaluan 40 milionë juanë kineze që kur u lançuan në fund të vitit 2020.

“Ne kombinuam konceptin popullor të kutive të verbëra me relike kulturore për t’i lejuar njerëzit të përjetojnë gëzimin e gërmimit fizik të kopjeve të relikeve të mbështjella në papastërti,” tha Song Hua, drejtor i zyrës kulturore dhe krijuese të muzeut.

Vitet e fundit, Kina ka parë një rritje të Guochao. Guochao është i dukshëm në shumë mënyra, që nga produktet kulturore në muze, te programet televizive që shfaqin kulturën e lashtë deri tek stili tradicional i veshjeve në shfaqjet e modës.

JongMay Urbonya, një zonjë amerikane që jeton në Pekin, është një entuziaste e Hanfu – një stil tradicional kinez i veshjeve.

Ajo kujtoi se 10 vjet më parë, kur erdhi në Kinë si nxënëse e shkollës së mesme, veshja e Hanfu ishte ende një hobi i veçantë. Falë rritjes së Guochao, Hanfu ka fituar popullaritet në mesin e të rinjve kinezë dhe JongMay ka përfshirë Hanfu në veshjen e saj të përditshme dhe është në gjendje të blejë lloje të ndryshme të Hanfu në internet.

“Në Kinë, kultura tradicionale nuk shihet vetëm si histori që shfaqet në skenë ose në filma, por si një modë e re që është përzier në jetën moderne,” tha JongMay.

Trashëgimia kulturore fiton jetë të re

Në një klasë të Universitetit Longdong në provincën Gansu të Kinës veriperëndimore, studentët organizuan një shfaqje — disa manipuluan me kukullat në hije me shufra, duke i bërë ato të dalin në “skenën” — një ekran prej pëlhure të tejdukshme të ndriçuar nga mbrapa, ndërsa të tjerët luajnë muzikë në instrumenta perkusioni si gong, bateri, brirë, suona dhe instrumente të tjera.

Kukulla në hije Daoqing në Gansu, me origjinë nga dinastia Han (202 para Krishtit.-220 pas Krishtit), ka qenë në listën kombëtare të trashëgimisë kulturore jomateriale që nga viti 2006.

Arti u mirëprit në zonat rurale nga njerëz të të gjitha moshave. Megjithatë, në vitet 1980, me popullaritetin e filmave dhe shfaqjeve televizive, filloi të humbasë shkëlqimin e saj dhe shumë interpretues kaluan në punë të tjera.

Kukullat në hije Daoqing ishte dëshmitare e një ndryshimi në pasuri në vitin 2020 kur Universiteti Longdong e futi atë në klasa dhe investoi në përpilimin e teksteve shkollore, trajnimin e talenteve dhe inovacionin e repertorit për të promovuar trashëgiminë e artit.

Një nga studentët, Zhang Liang, 20 vjeç, është bërë aktorja me kukulla kryesore e shfaqjes pas dy vitesh praktikë. Një shfaqje novatore me kukulla në hije e quajtur “The First Shot in Longyuan”, e cila u interpretua nga Zhang dhe shokët e saj të klasës, fitoi vitin e kaluar një çmim provincial për letërsinë dhe artin.

“Gjenerata e ardhshme nuk duhet të humbasë këto arte të çmuara dhe të bukura,” tha ajo.

Në vitet e fundit, më shumë forma të trashëgimisë kulturore jomateriale kanë dalë nga hijet në epokën moderne. Vitin e kaluar, Kina autorizoi Universitetin Tianjin për të dhënë masterin e parë ndërdisiplinor të vendit në studimet e trashëgimisë kulturore jomateriale.

Në fillim të këtij viti, universiteti nisi projektin e tij për hartimin e teksteve shkollore për kurset universitare dhe master mbi studimet e trashëgimisë kulturore jomateriale.