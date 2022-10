“Shqiptarët nuk pranojnë njerëz të kombësive të tjera në rrjet”/ Flet Drejtori kundër Narkotikëve në Ekuador: I kryejnë vetë funksionet!

Deri më tani këtë vit në Ekuador janë kapur 158 ton drogë, që tashmë paraqet një rritje krahasuar me atë që u kap në 2021 dhe 2020. Në fakt, sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara (OKB), vendi është i treti në kapjen e kokainës gjatë pandemisë pas Kolumbisë dhe Shteteve të Bashkuara.

Ecuavisa.com ka folur me drejtorin e ri të Policisë Kundër Narkotikëve dhe ish-drejtorin e SNAI, Pablo Ramírez, i cili ka dhënë detaje se si do të ekzekutohen strategjitë për të luftuar rrjetet e trafikut të drogës në vend. teksa u pyet dhe për grupet shqiptare të trafikut të drogës.

Ramirez deklaroi se nga viti 2017 kanë nisur vrasjet e personave me kombësi shqiptare dhe se këto grupe nuk pranojnë njerëz të kombësive të tjera, por i kryejnë vetë të gjitha funksionet.

Që nga viti i kaluar flitet për praninë e mafies shqiptare në Ekuador, çfarë dihet për momentin?

Që nga viti 2017 kanë filluar të shfaqen veçori të caktuara jo vetëm të vdekjeve të dhunshme apo tentativave për vrasje të dhunshme të personave me kombësi shqiptare. Nëpërmjet hetimeve kemi konstatuar se janë inkorporuar ky lloj i personave që vijnë nga jashtë me njohuri në pjesën evropiane të këtij lloji të akteve të paligjshme që tentojnë të marrin portet dhe të shfrytëzojnë mundësinë për të kontaminuar anijet, kontejnerët, por edhe aeroportet. Ne kemi konkluduar që njerëzit e kësaj kombësie po ndërhyjnë me forcat e tyre; Ata janë një cikël aq i mbyllur sa nuk pranojnë as njerëz me kombësi ekuadoriane, kolumbiane apo meksikane. Përkundrazi, janë të së njëjtës nacionalitet që kryejnë të gjitha funksionet që ka një organizatë kriminale, janë aq të mbyllura saqë edhe për shkak të gjuhës nuk na lejon të përparojmë ashtu siç duhet. Megjithatë, ka hetime të rëndësishme që do të përfundojnë në javët dhe muajt e ardhshëm.

Me fjalë të tjera, mafia shqiptare nuk do të punonte me kartele ndërkombëtare si Sinaloa apo Jalisco Nueva Generación?

Është një hipotezë që po trajtohet. Në çdo rast, nëpërmjet hetimeve të ndryshme, të shtuara në zbërthimin e strukturave ku ka ndërhyrje të njerëzve të kësaj kombësie, do të na lejojë që hipotezat të bëhen premisa.