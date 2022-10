“Topi ndalet, ndenjat jo”/ Futbollisti francez Franck Ribery njofton tërheqjen nga futbolli, shkak u bë…

Ish-anësori i Bayern Munichut dhe Francës, Franck Ribery ka njoftuar tërheqjen e tij nga futbolli.

39-vjeçari ka ndërprerë kontratën e tij me skuadrën e Serie A Salernitana pasi kishte probleme me gjurin.

Ai shënoi 124 gola dhe kontribuoi me 182 asistime në 425 ndeshje për Bayernin në vitet 2007-2019, duke fituar Ligën e Kampionëve në 2013 dhe nëntë tituj të Bundesligës.

“Topi ndalon, ndjenjat jo. Faleminderit të gjithëve për këtë aventurë të madhe”, tha Ribery në Twitter.

Ribery iu bashkua Fiorentinës përpara se të transferohej në Salernitana verën e kaluar, duke e ndihmuar klubin të shmangte rënien me një pikë, por ai nuk është paraqitur që nga humbja e ditës së parë ndaj Romës. Pensionimi i tij ishte përfolur prej disa javësh.

Francezi iu bashkua Bayernit për 17 milionë paund nga Marseja në qershor 2007, një vit pasi ishte pjesë e skuadrës franceze që përfundoi nënkampione ndaj Italisë në Kupën e Botës 2006.

Tre herë lojtari francez i vitit, ai regjistroi 16 gola dhe 25 asistime në 81 paraqitje për vendin e tij përpara se të njoftonte tërheqjen e tij nga detyra ndërkombëtare në 2014 pasi humbi Kupën e Botës për shkak të një dëmtimi në shpinë.

Pas 12 vitesh të suksesshme në Mynih, ai u largua së bashku me anësorin holandez Arjen Robben pasi Bayern u kurorëzua kampion i Gjermanisë për sezonin e shtatë radhazi.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨

Thanks to everyone for this great adventure. #FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE

— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022