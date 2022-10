“Më vjen keq për këtë”/ Parlamenti holandez voton kundër bashkimit të Bullgarisë dhe Rumanisë në Shengen

Parlamenti holandez miratoi një rezolutë të enjten (20 tetor) duke thënë se Hollanda duhet të kundërshtojë pranimin e Rumanisë dhe Bullgarisë në zonën pa kufij ‘Shengen’.









Lajmi vjen dy ditë pasi Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë me një shumicë dërrmuese, duke u kërkuar vendeve anëtare të Shengenit të lejojnë Rumaninë dhe Bullgarinë të bashkohen me zonën e lëvizjes së lirë të BE pa vonesë të mëtejshme.

Eurodeputetja holandeze Sophia in ‘t Veld u ankua për vendimin, duke vënë në dukje se ndërsa partia e saj i mbështet bashkimin e tyre, të tjerët në qeveri nuk e bëjnë këtë.

“Më vjen shumë keq për këtë. Partia ime votoi kundër kësaj rezolute; ne duam që Rumania dhe Bullgaria të bashkohen menjëherë në zonën Shengen; keni plotësuar kriteret e nevojshme. Ju duhet të kuptoni se jo të gjithë në Holandë janë kundër saj”, tha në ‘t Veld, cituar nga agjencia rumune e shtypit Agerpress.

Deputetët holandezë i kërkuan qeverisë së Mark Rutte që të vërë veton ndaj pranimit të Rumanisë dhe Bullgarisë në Shengen, pasi duan të analizojnë funksionimin e shtetit të së drejtës dhe reduktimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar në të dy vendet, raporton Romania Journal.

Vendimi, i miratuar nga parlamenti holandez, thekson se mbizotërimi i këtyre çështjeve në një vend Shengen “mund të shkaktojë probleme serioze për funksionimin e kontrollit kufitar të vendit në fjalë dhe për rrjedhojë të përbëjë rrezik për sigurinë e Holandës dhe të gjithë Zona Shengen”.

Duke komentuar rezolutën e miratuar, kryeministri i Rumanisë, Nicolae Cuca, tha se miratimi i rezolutës nuk është shqetësues për të, pasi Rumania ka bërë gjithçka që është e nevojshme për të përmbushur kërkesat teknike për anëtarësim. Kjo përfshinte respektimin e çështjeve të përmendura nga rezoluta holandeze.

Ai shtoi se zyrtarët holandezë ishin të mirëpritur të vinin në një vizitë faktmbledhëse nëse mendonin se kishte probleme.

Aktualisht, ndërsa Kroacia është në rrugën e saj për t’u bashkuar me zonën Shengen, të vetmet vende anëtare të BE-së që mbeten jashtë zonës pa kufij të unionit janë Bullgaria, Rumania, Qiproja dhe Irlanda.

Zona Shengen përfshin shtetet jo-anëtare të BE-së, Islandën, Norvegjinë, Zvicrën dhe Lihtenshtajnin.

Reagon presidenti bullgar

Duke folur me gazetarët bullgarë pas mbërritjes së tij në Këshillin e BE të premten, presidenti bullgar Rumen Radev tha se Sofja dhe Bukureshti ishin bërë pengje të politikës së brendshme holandeze.

Megjithatë, kjo situatë nuk do të zgjaste shumë, parashikoi ai.

“Gjëja më e rëndësishme është që të gjitha vendet po mbështesin Bullgarinë”, tha ai, duke përmendur bisedimet që kishte pasur me presidentin francez Emmanuel Macron, kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe një sërë liderësh të tjerë të shteteve të Shengenit.

“Holanda tani është vetëm”, tha ai.

I pyetur për pritjet e tij për një zgjidhje nën presidencën aktuale çeke të këshillit të BE-së, ai la të kuptohet se pavarësisht përpjekjeve të kryeministrit çek Petr Fiala, çështja ndoshta do të gjejë zgjidhjen e saj pas zgjedhjeve holandeze në pranverë.

“Duhen shumë përpjekje komunikimi për të shpjeguar rëndësinë e Bullgarisë për sigurimin e kufirit të përbashkët të BE-së”, tha ai.