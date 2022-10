A është Xi Jinping Mao i ri? Ndjesi globale që nga largimi i paraardhësit të tij

Pamjet e ceremonisë së mbylljes së Kongresit të 20-të të Partisë Komuniste të Kinës po qarkullojnë ende në mbarë botën, duke treguar ish-presidentin e vendit Hu Jintao duke u tërhequr zvarrë nga Pallati i Popullit kundër vullnetit të tij.

Natyrisht, këto skena shkaktojnë interes mbarëbotëror, duke ngritur shumë pikëpyetje. Megjithatë, përgjigjet zyrtare erdhën nga media shtetërore dhe jo nga zwrat zyrtar.

Dy arsyet më të mundshme për largimin e tij të detyruar janë se ose ishte një shfaqje simbolike e forcës nga presidenti Xi Jinping dhe fuqia aktuale politike e Kinës ndaj një lideri përfaqëson të kaluarën, ose se Hu Jintao ka probleme serioze shëndetësore.

At the Congress of the Communist Party of #China there was an unpleasant incident: The former leader of China, 79-year-old #HuJintao was escorted out of the hall by men in civilian clothes.

The cause of the scandal could be political differences between Hu Jintao and Xi Jinping. pic.twitter.com/55n7JnHtYU

— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2022