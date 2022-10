Analiza e ‘The Guardian’: Presidenti kinez forcon kontrollin mbi pushtetin, pas titullit ‘Udhëheqës i Popullit’!

Presidenti i Kinës, Xi Jinping ka forcuar fuqinë e tij si lider dhe ka ngritur statusin e tij brenda historisë së Partisë Komuniste (CCP), me rezolutat kryesore politike të shpallura në ditën e fundit të një takimi kyç politik.









‘The Guardian’ sjell një artikull ndërsa pasqyron situatën në Kinë dhe politikat presidentit kinez.

Këtë të shtunë, kongresi i CCP miratoi amendamentet në kushtetutën e tij, duke përfshirë “Dy themelet” dhe “Dy masat mbrojtëse”, që synonin të fusnin Xi në thelbin e partisë dhe mendimin e tij politik si ideologjinë e saj mbështetëse.

Një listë e delegatëve të riemëruar gjithashtu konfirmoi se kryeministri, Li Keqiang do të tërhiqej nga politika, së bashku me disa figura të tjera të larta partiake.

Sipas analistëve përjashtimi i tyre ishte një shenjë e fortë se komiteti i ardhshëm i përhershëm i Byrosë Politike (PSC), që do të zbulohej, do të mbizotërohej nga aleatët e Xi dhe pushteti i tij do të konsolidohej më tej.

Xi, 69 vjeç filloi fjalën e tij mbyllëse rreth mesditës, ndërsa zyrtarët e partisë njoftuan konfirmimin e amendamenteve, duke bërë me dije se Xi do të qëndronte në pushtet edhe për një mandat tjetër.

Ai pritet gjerësisht të rikonfirmohet këtë fundjavë si sekretar i përgjithshëm i partisë, duke i hapur rrugën atij për të fituar një mandat të tretë që thyen normat si president kinez.

“Guxoni të luftoni, guxoni të fitoni dhe punoni shumë. Jini të vendosur të vazhdoni të ecni përpara”, tha ai.

Mijëra delegatë të CCP, që përfaqësojnë dhjetëra miliona anëtarë të partisë, po takohen në Pekin.

Qëllimi i këtij takimi është kryesisht për të vulosur riorganizimet e pozitave të larta partiake dhe ndryshimet kushtetuese që ka të ngjarë të jenë vendosur shumë kohë përpara fillimit të takimit.

Takimi është me dyer të mbyllura.

Që nga ardhja në pushtet në vitin 2012, Xi ka konsoliduar më tej pushtetin e tij individual , duke përfshirë eliminimin e kufijve të mandatit në vitin 2018.

Para këtyre ndryshimeve, Xi do të kishte dhënë dorëheqjen si lider këtë javë, por në vend të kësaj ka potencialin të jetë lider për jetën .

Analistët po i shikojnë me vëmendje ngjarjet e kësaj fundjave, për të parë nëse Xi-t i jepet edhe zyrtarisht titulli i Udhëheqësit të Popullit, një nderim që nuk është përdorur zyrtarisht që nga Mao Ce Duni.

Ka pasur gjithashtu spekulime se roli i kryetarit të partisë mund të rikthehet.

Prof Steve Tsang, drejtori i Institutit Soas China , tha se marrja e titullit të Udhëheqësit të Popullit do ta vendoste Xi “në një ligë tjetër. Ai është lideri suprem i Kinës për shkak të të qenit lider i CCP, pavarësisht nëse ajo zyrë quhet sekretar i përgjithshëm apo kryetar,” tha Tsang.

“Por… Udhëheqësi i Popullit nuk mund të ketë një kufizim mandati dhe heqja e dikujt nga një pozicion i tillë është “anti-popullor. Dhënia e titullit Xi do të sinjalizonte se Xi ishte “i paprekshëm”, shtoi Tsang duke shtuar: “Në fakt do të nderohej dhe trajtohej si një gjysmëperëndi. Kjo do ta ngrinte atë në një pozicion më të pakët të krahasueshëm me Mao, si timonieri i madh.”

Delegatët gjithashtu votuan për të miratuar “raportin e punës” të Xi-t të dorëzuar në hapjen e kongresit të dielën e kaluar , i cili kaloi vlerësimin për mandatin e mëparshëm dhe përvijoi drejtimin e mandatit të ri .

Në përfundim kongresi konfirmoi edhe rizgjedhjen e rreth 200 anëtarëve të elitës së komitetit qendror, të cilët kanë të drejtë vote brenda partisë .

Lista e emrave të publikuar përfshinte vetëm 11 gra . Ai gjithashtu nuk përfshinte disa veteranë partiakë, përfshirë katër anëtarët aktualë të KPS-së.

Të zhdukurit përfshijnë Li dhe Ëang Yang, i cili kryeson Konferencën Konsultative Politike të Popullit Kinez. Li pritej të tërhiqej nga posti i kryeministrit në mars, por nëse ai do të tërhiqej plotësisht nga kuadri i udhëheqjes së CCP ishte subjekt i spekulimeve intensive.

Wang, një politikan pro reformës me një imazh relativisht liberal dhe përvojë të pasur rajonale, u pa më parë nga analistët si një kandidat i mundshëm për postin e ardhshëm të kryeministrit.

Analistët kanë thënë se largimi i të dy burrave do të ishte një sinjal se PSC e re ka të ngjarë të grumbullohet me besnikët e Xi.

Të dy kishin të drejtë të vazhdonin të shërbenin nën kufijtë e moshës jozyrtare të partisë.

“Një komitet qendror, byro politike dhe komitet i përhershëm i dominuar nga Xi do të nënkuptonte një humbje të konsiderueshme të kontrolleve dhe ekuilibrave.

Politika e Xi për vendosjen e ideologjisë dhe sigurisë kombëtare mbi zhvillimin ekonomik do të vazhdojë për pesë apo edhe 10 vitet e ardhshme, pasi ai është i etur për të qeverisur deri në kongresin e 22-të të partisë në 2032, kur ai do të jetë 79 vjeç, “tha Willy Lam, një anëtar i lartë në Jamestown.

Dy të tjerë që mungonin në listë, kryetari i Kongresit Kombëtar Popullor, Li Zhanshu dhe zëvendëskryeministri Han Zheng – pritej të jepnin dorëheqjen .

Komiteti i ri qendror është përgjegjës për zgjedhjen e Byrosë Politike prej 25 anëtarësh, nga të cilët shtatë më të fuqishmit emërohen në KPS.

Formacioni i PSC, duke përfshirë sekretarin e përgjithshëm të renditur nr 1, do të zbulohet të dielën.

Zbulimi, zakonisht nga anëtarët e PSC që paraqiten në skenë sipas renditjes, do të jetë konfirmimi zyrtar i mbajtjes së postit të sekretarit të përgjithshëm nga Xi./BW