Benzema merr Topin e Artë nga Zidane dhe Modriç në shi të rrëmbyeshëm – Shikoni videon

Shiu mund të ketë rënë në Madrid, por kjo nuk e pengoi turmën e Real Madridit të mbushte Santiago Bernabeun dhe të hyjnizonte Karim Benzeman.

Francezi fitoi të hënën Topin e Artë të parë në karrierën e tij, por për kënaqësinë e botës reale u dha edhe një çmim i dytë.

Luka Modriç dhe Zinedine Zidane, dy nga fituesit e Topit të Artë të Realit, qëndruan në shi për t’i dhënë Karimit çmimin.

E gjithë kjo ka ndodhur para ndeshjes në La Liga mes Realit dhe Sevillas.

Pasoi Thibaut Courtois, i cili fitoi çmimin “Len Yassin” si portieri më i mirë dhe çmimin e dha Iker Casillas.

THE BEST IN THE WORLD! @Benzema @thibautcourtois pic.twitter.com/cyOOt1i7qQ

