Vasili nxjerr videon dhe flet për votimin e ligjit në Parlament: Të përndjekurit politikë duhet ta dinë të vërtetën, dosjet nuk hapen fare!

Deputeti i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili ka denoncuar qeverinë se me votimin ne Kuvend te ligjit për hapjen e dosjeve, do te përdorë Autoritetin e Dosjeve si instrument për të shantazhuar çdo kundërshtar qe tregon vjedhjet dhe grabitjet e miliarda eurove nga pushteti.

Rilindasit ne pushtet e opozite nuk votuan fare hapjen e dosjeve, por ngjalljen e Autoritetit te vetevrare te Manipulimit te Dosjeve!!(VIDEO).

Rilindja dhe rilindasit me mëditje ne opozite, votuan te enjten ne mesnate, me urdher te nje emaili anonim te sigurimit, disa ndryshime jo e jo per hapjen e dosjeve, por per te ringjallur Autoritetin e Vdekur te Manipulimit te Dosjeve, qe u vetevra ne 26 korrik te ketij viti pasi deshtoi menyren me te turpshme ne manipulimin mafioz kunder Ilir Metes.

E para. Per ti dhene fund talljes dhe mashtrimit me te perndjekurit politike.

Te gjithe te perndjekurit politike duhet ta dine te verteten , pra qe dosjet nuk hapen fare.

Ata duhet ta dine se paçavurja qe votuan rilindasit ne pushtet dhe opozite e thote e zeza mbi te bardhe, qe eshte vetem Autoriteti i Manipulimit te Dosjeve, i cili do te vendose per secilin ne se hapet dosja dhe ne se i jepet apo jo informacioni i kerkuar.

E dyta. Dhimbja e thelle e te perndjekurve politike u perdor thjesht si plaçke tregu per pazarin e qelbur mes rilindasve ne pushtet dhe rilindasve ne opozite, qe u vune ne levizje ne nje dite vape te korrikut dhe per turp e faqe te zeze me urdherin e emailit te Sigurimit te Shtetit, te atij Sigurimit qe edhe sot kontrollon fatet e atyre, qe i vrau, i persekutoi dhe i internoi dhe e gjitha kjo tollovi vape behari vetem per shkak se Edi Rames i hyri lepuri ne bark se Ilir Meta krijoi dhe drejton Partine e Lirise.

E treta.Rilindasit ne pushtet dhe rilindasit me meditje ne opozite votuan vetem pro Autoritetit te Vdekur te Dosjeve, qe ne 26 korrik tregoi fytyren si zorre qorre e Qeverise kur manipuloi e shkeli çdo ligj, qe konsumoi vepra penale pa fund, qe prodhoi 7 vendime mafioze te manipuluara ne nje dite, kur prodhoi deri edhe gjeneralitet false, kur manipuloi te vertetat, qe nuk i luan as topi dhe qe ulerasin me dokumente shkresore te shkruara me shkrim dore.

E katerta.Autoriteti i Manipulimit te Dosjeve eshte sot nen akuze me fakte, prova e dokumente dhe asnje alibi politike apo juridike e deshperuar nuk e shpeton dot nga denimi.

E pesta.Sot e kesaj dite ky Autoritet i Manipulimit te Dosjve nuk ju jep per muaj e vite as pergjigje per informacionin e kerkuar as te perndjekurve politike, rasti i Zj.Vera Bekteshi e perndjekur politike, intelektuale dhe shkrimtare e njohur, nuk ka nevoje per koment.

Çfare talljeje, e pra ky Autoritet i degraduar i Manipulimit te dosjeve do te vendose per hapjen e dosjes se cdo te perndjekuri politik.

E gjashta.Autoriteti i Manipulimit te Dosjeve sot qelbet erë ne menyre me te neveritshme se Sigurimi Shtetit dje dhe kerkohet te perdoret nga rilindja si instrument per te vrare pluralizmin, per te shantazhuar çdo kundershtar qe tregon vjedhjet dhe grabitjet e miliarda eurove nga pushteti.

Ky eshte nje objektiv i vdekur per rilindjen ashtu si vete Autoriteti i vetevrare i Dosjeve.

P.S Shikoni VIDEON me poshte se di Autoriteti i Manipulimit te Dosjeve per me shume se nje vit as nuk i jep pergjigje kerkeses se ligjshme per informacion.