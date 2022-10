Gulsen kritikoi Erdoganit/ Këngëtarja shpërthyese rrezikon 3 vite burg

Ajo donte vetëm të bënte shaka, thotë Gülsen, një nga këngëtaret e preferuara të rinisë turke. Nuk e kishte imagjinuar kurrë se do të burgosej për “nxitje të urrejtjes dhe armiqësisë” për një koment, qoftë edhe të vrazhdë. Por çfarë ka thënë konkretisht artistja në fjalë? Gjatë një koncerti prillin e kaluar, Gulsen po tregonte shaka për muzikantët që e shoqëronin në skenë. Për njërën prej tyre ajo tha se “perversiteti” i tij ndoshta ishte për shkak të frekuentimit të tij më herët në shkollën fetare Imam Hatip.









Sipas raportit të Deutsche Welle, çështja është veçanërisht e ndjeshme për të bërë shaka në Turqinë e sotme, kur edhe presidenti Tayip Erdogan ka ndjekur këtë shkollë të veçantë fetare. Këngëtarja është arrestuar dhe nga e premtja është thirrur për përgjegjësi në një gjykatë turke. Në moshën 46-vjeçare, Gülsen, e cila shquhet për paraqitjet e saj elegante dhe të guximshme, gjithsesi u ka rënë në ndjenjat e shumë aktorëve fetarë dhe pro-qeveritar.

Erdogan vs LGBTQI

Pozicioni i saj ndoshta është i rënduar nga gatishmëria e saj për të mbështetur hapur meshkujt homoseksualë, lezbiket, të gjithë anëtarët e komunitetit LGBTI në Turqinë e sotme. Presidenti Erdogan jo vetëm që ka një pikëpamje të ndryshme, por së fundmi ai deklaroi se komuniteti LGBTI po “degjeneron vlerat e familjes” dhe për këtë arsye ndikimi i tij duhet të kufizohet.

Këngëtarja e muzikës pop Alena Tilki gjithashtu shprehu së fundmi solidaritetin me personat LGBTI, pas një demonstrate në Stamboll, gjatë së cilës demonstruesit protestuan për “rreziqet” që paraqesin homoseksualët për fëmijët dhe shoqërinë në përgjithësi. Përmes Twitter, artistja 22-vjeçare kritikoi reagimet homofobike. Pak më vonë ajo pa një koncert të saj të anuluar me arsyetimin se ajo që ajo thoshte “nuk ishte në përputhje me kulturën tonë” dhe “ngacmonte ndjenjat” e një pjese të madhe të popullit turk.

Nuk ishte i vetmi rast. Një “kulturë e rreptë anulimi” ka zënë vend tani në Turqi. Në qershor, një koncert i këngëtares pop Melek Moso në festivalin Isparta u anulua pasi grupet rinore ultra-konservatore shprehën mendimin se Moso, i cili shpesh shpreh pikëpamje feministe, po promovonte “sjellje imorale”.

Anulimet për ‘arsye sigurie’

Në shtator, grupit Zakkum iu tha se nuk mund të performonin koncertin e tyre të planifikuar në qytetin e Anadollit të Sanliurfa, sepse përfaqësuesit e shoqatave fetare mendonin se emri i grupit kishte konotacione të errëta. Zekkum do të thotë ‘oleander’ ose ‘oleander’. Bëhet fjalë për bimën e njohur, e cila, megjithatë, qarqet fanatike fetare besojnë se i referohet ferrit dhe nuk ka vend në një qytet si Sanliurfa, që tradicionalisht lidhet me Muhamedin. Protestat masive pasuan dhe më në fund autoritetet lokale u zbutën dhe koncerti vazhdoi, ndonëse me vonesë.

Koncerte apo edhe festivale të tëra anulohen me pretekstin për “arsye sigurie”. “Ne e dimë se disa grupe fetare po mobilizohen dhe po i bëjnë thirrje autoriteteve për të ndaluar ngjarjet artistike”, thotë presidenti i shoqatës turke të muzikantëve profesionistë Mesam, Recep Ergül. Ai beson se shumë sundimtarë lokalë po përkulen para presionit të grupeve fetare, ndikimi i të cilëve po rritet me shpejtësi. Në fakt, sipas gazetës Cumhuriyet, përfaqësues të organizatave fetare ishin takuar në gusht me ministrat e Brendshëm dhe të Drejtësisë, Suleiman Soylu dhe Bekir Bozdag

Synimi i “Gjeneratës Z”

Ergül beson se ndalesat do të vazhdojnë dhe do të intensifikohen pasi zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale mbahen në Turqi në vitin 2023. Një rol të rëndësishëm për rezultatin e zgjedhjeve do të ketë i ashtuquajturi “Gjenerata Z”, të rinjtë e lindur nga fillimi i viteve ’80 e më pas, të cilët votojnë për herë të parë dhe me sa duket nuk janë entuziastë për Erdoganin.

Nëse qëllimi i censurës së kulturës pop në Turqi është ndëshkimi i votuesve të rinj, kjo ndoshta nuk do të arrihet, thotë Recep Ergül, duke folur për Agjencinë Gjermane të Lajmeve (dpa): “Këto ndalime zakonisht japin rezultat të kundërt. Ajo që ndodhi me Melek Moso apo Gulsen ndoshta u rrit dhe nuk e uli popullaritetin e tyre. Në fakt ishte ndoshta një fushatë e suksesshme PR për ta…”