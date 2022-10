Inflacioni dhe rritja e normave të interesit, sfida për ekonominë dhe bankat!

Intervistë e U.D Kryeshefit Ekzekutiv të Bankës për Biznes të Kosovës, Artan Sadiku









Bankierët kosovarë nënvizojnë se shëndeti dhe performanca e mirë e sektorit bankar është një premisë për një përballje të suksesshme të ekonomisë, me pasojat e rritjes së çmimeve.

Artan Sadiku, Kryeshef Ekzekutiv në detyrë i Bankës për Biznes të Kosovës (BPB), thotë për “Monitor” se inflacioni i lartë dhe rritja e normave të interesit do të kenë ndikim frenues në ritmet e rritjes ekonomike. Sipas tij, këto sfida, do të ushtrojnë ndikimin e tyre edhe në tregun vendor bankar të Kosovës.

Megjithatë, sipas tij, performanca e bankave ka krijuar hapësirat për t’iu dhënë aksesin e nevojshëm në financim klientëve, për t’i mbështetur në tejkalimin e sfidave të tilla me përmasë globale.

Si e vlerësoni ecurinë e sektorit bankar në Kosovë në vitin 2021 dhe në pjesën e parë të këtij viti?

Pavarësisht se ndikimet e pandemisë COVID-19 janë vërejtur në ekonomi edhe në vitin 2021, BPB e ka mbyllur këtë vit me performancën më të mirë të institucionit që nga fillimi i operimit. Shërbimet online kanë marrë rritje të konsiderueshme, që ka orientuar aktivitetet e bankave kryesisht në përmirësimin e shërbimeve të dhëna nëpërmjet këtyre platformave.

Kjo erdhi fillimisht si nevojë pas izolimit total nga pandemia, ndërkohë, me krizën e krijuar pas zhvillimeve në Ukrainë, siç diktojnë edhe raportet e BQK-së, ekonomia do të pësojë ngadalësim të aktivitetit, që prek edhe sektorin bankar vendor.

Sipas BQK-së, rritja ekonomike do të ngadalësohet në rreth 3.3% këtë vit, nga 10.5% në vitin 2021. Kjo për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimit dhe energjisë, rënies së eksporteve, ndërprerjeve në zinxhirët e furnizimeve dhe reduktimit të të ardhurave nga turizmi. Inflacioni, sipas ASK-së, deri në gusht të vitit ka arritur në 13%.

Shifrat e nxjerra nga BQK-ja tregojnë se fitimi neto i sistemit bankar për periudhën janar-qershor arriti vlerën e 67.3 milionë euro, rezultat që është më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar për 20.7%. Niveli i depozitave ka arritur vlerën e rreth 5 miliardë eurove, me rënie të lehtë krahasuar me vitin 2021.

Këto shifra flasin për angazhim maksimal të institucioneve vendore bankare, për të krijuar stabilitet të qëndrueshëm financiar. Kjo performancë i ndihmon bizneset, por sigurisht dhe ekonomitë familjare, që të tejkalojnë më lehtësisht këto sfida.

Cilat do të nënvizonit si zhvillimet më të rëndësishme për bankën tuaj?

Banka për Biznes, në vitin që lamë pas, ka vazhduar me ofrimin e shërbimeve jofinanciare të cilat kanë nisur me Akademitë e Biznesit, që këtë vit po organizohen për të dytin vit me radhë, si shërbime konsulente për bizneset e vogla dhe të mesme, kategori që është edhe synim i BPB-së.

Megjithatë, duke parë suksesin e tyre dhe nevojën për të pasur një dritare të re të komunikimit për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, BPB së shpejti do të hedhë në treg edhe Portalin e Biznesit, që do të shërbejë çdo ditë të javës si konsulent online për klientët tanë, e ku do të publikohen informacione të rëndësishme për këtë kategori të të bërit biznes.

Përveç Akademisë së Biznesit, BPB është institucioni i vetëm bankar me Akademi të Burimeve Njerëzore, që për të pestin vit me radhë është tashmë në përfundim të trajnimit në programin Juniors, si rezultat i të cilit në BPB ka mbi të 50 të punësuar që kanë përfunduar trajnimet, e me një interesim të jashtëzakonshëm të të rinjve që synojnë të ardhme si bankier të rinj.

Mbi 420 punonjës të Bankës do të jenë pjesë e trajnimeve të ndryshme në kuadër të moduleve të hartuara, që do të ndikojnë në avancimin e tyre të mëtejshëm në karrierë.

Në anën tjetër, pako si ajo e sigurimit të jetës për kredimarrësit, i japin bankës dhe klientit të saj, garanci për një planifikim të mirëfilltë financiar, në katër pako të ndryshme, të cilat mundësojnë veçori të ndryshme.

Në aspektin e shërbimeve, me qëllim përmbushjen e kërkesave dhe nevojave të klientëve dhe në linjë me strategjinë e Bankës, banka ka implementuar degën pa kesh, duke ofruar të gjitha shërbimet bankare pa kesh për klientë në zonën 24/7.

Në këto zona, klientët kanë qasje të pandërprerë në përmbushjen e nevojave të bankare, siç janë deponimet dhe tërheqjet e parave, transferimet e parave dhe të gjitha shërbimet e tjera, të cilat ofrohen nga bankomatet më moderne.

Ky koncept ka filluar së implementuari dhe do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme për t’u zgjeruar në degët tjera. BPB mbetet e përkushtuar të vazhdojë fuqishëm në avancimin e mëtejshëm, duke mbajtur gjithmonë në qendër të vëmendjes klientët tanë.

Së fundmi, BPB ka nënshkruar marrëveshje ekskluziviteti me BERZH-in për programin “Rinia në Biznes”. Kjo kredi në vlerë prej 4.5 milionë nga BERZH-i, nëpërmjet BPB-së do t’u japë fonde kompanive lokale që janë në pronësi ose menaxhohen nga sipërmarrës të rinj, apo janë kompani të fazës së hershme, ose mikro, si dhe biznese të gjeneratës së dytë.

Cili është ndikimi aktual dhe ai i pritshëm i inflacionit të lartë dhe rritjes së normave të interesit në aktivitetin e sektorit bankar në Kosovë?

Deri më tani, pavarësisht paralajmërimit të BQK-së për rritjen e normave të interesit, duke u mbështetur në raportin e Bankës Qendrore Europiane, BPB mbetet një ndër bankat vendore që ende nuk ka bërë ndonjë lëvizje në ndryshim të normave të kredisë.

Edhe pse nuk mund të ketë parashikime të sakta lidhur me atë se kur mund të vazhdohet drejt një stabiliteti më të qëndrueshëm financiar, vlerësoj se performanca e bankave, pavarësisht trendeve të inflacionit, do të ketë mundësi të krijimit të kapitalit të nevojshëm që t’u krijojë klientëve të saj mundësi për tejkalim të sfidave të tilla që tashmë kanë prekur globin.

Cilat do të jenë sfidat kryesore për bankën tuaj dhe më gjerësisht për sektorin bankar në Kosovë për pjesën e mbetur të vitit 2022 dhe në vazhdim?

Recesioni global, sipas Bankës Botërore, i paralajmëruar për vitin 2023 do të ndikohet nga rritja e normave të interesit nga bankat qendrore në botë.

Sipas Bankës Botërore, bankat qendrore kanë rritur normat e interesit, duke vepruar sipas një sinkroni për të luftuar rritjen e çmimeve. Në anën tjetër, rritja e normave të interesit e bën më të shtrenjtë huamarrjen dhe kreditë më të kushtueshme, që ndikon pastaj në ngadalësim të rritjes ekonomike. Sfida të tilla të diktuara nga bankat europiane dhe botërore, sigurisht se do të vazhdojnë ndikimin e tyre edhe në tregun vendor bankar.

A është i sigurt tregu i bankave në Kosovë dhe sa siguri ofron Kosova për bankat që operojnë aktualisht?

Sektori bankar në Kosovë konsideroj se është mjaft stabël, duke marrë parasysh se pritet të fillojë operimin së shpejti edhe një bankë e re. Duke marrë në konsideratë këtë, tregu i diversifikuar mirë, më e rëndësishmja pa mundësi të ofrimit të shërbimeve të krijuara në ndonjë monopol, ka ndikuar në përmirësimin e ofertës dhe shërbimit nga bankat, duke bërë që çdo vit të ketë trend pozitiv në këtë sferë.

Në rrethana të tilla, kur inflacioni prek nivele të larta dhe me rritje të ngadalësuar ekonomike sigurisht se krijohen pasiguri, megjithatë, vlerësoj se tregu financiar në vend ka adaptuar qasje të operimit paralelisht me rrethanat e imponuara nga faktorë të ndryshëm, duke krijuar rezerva të kapitalit dhe likuiditetit për t’u përballur me situatën.

Si e konsideroni ju konkurrencën mes bankave në Kosovë, a ka konkurrencë të pastër?

Pavarësisht sfidave me të cilat përballen institucionet bankare vendore në sistemin financiar dhe në infrastrukturë, konsideroj se një debat profesional mbi këto zhvillime rrit kërkesën për t’u përballur me dinamikat e sistemit, duke ruajtur atë që ju po referoni si konkurrencë e pastër.

Bankat e licencuara në Kosovë funksionojnë konform rregulloreve të caktuara nga Banka Qendrore e Kosovës, prandaj, ndikimet e përgjithshme në ekonominë e vendit, sigurisht se prekin edhe institucionet bankare, që krizat si ajo e pandemisë, apo recesionin global e menaxhojnë sipas trendeve globale dhe përcaktimeve nga institucionet mbikëqyrëse.

Institucionet vendore bankare karakterizohen me portofol të diversifikuar të produkteve dhe shërbimeve, që e bën konkurrencën mes tyre mjaft dinamike, duke ju mundësuar qytetarëve që të zgjedhin ofertën më të mirë në treg. Për këtë arsye, kjo vlerësoj se ndikon dukshëm edhe në konkurrencën dhe përcaktimin që ka secili institucion bankar./monitor